Україна
Аварія в енергосистемі України могла бути диверсію з ПМР

Аварія в енергосистемі України могла бути диверсію з ПМР

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 12:30
Аварія в енергосистемі України та збої на ГРЕС у Придністров’ї
Електроопори взимку. Фото ілюстративне: Львівобленерго

Масштабний збій в енергосистемі України міг бути пов’язаний із подіями у невизнаному Придністров’ї. Напередодні аварії там фіксували проблеми в роботі електростанцій, які безпосередньо пов’язані з українською енергомережею.

Таке припущення виданню Texty.org.ua озвучив енергетик Віктор Відзіговський.

Читайте також:

Можлива диверсія з боку Придністров'я

Зазначимо, напередодні аварії в Україні за повідомленнями молдавських джерел, спочатку у невизнаному Придністров'ї аварійно зупиняли Молдавську ГРЕС, а через кілька днів проблеми нібито зафіксували й на Дубоссарській ГЕС. Частина території регіону залишалася без світла та тепла.

Обидві станції мають технічний зв’язок з українською енергосистемою, оскільки через цей регіон проходять важливі лінії електропередач. Саме тому експерти звертають увагу на збіг у часі між подіями у Придністров’ї та аварією в Україні.

Вони припускають, що місцеву ТЕС могли спеціально перевести в критичний режим роботи. Це створило дефіцит реактивної потужності та "поклало" частину мережі.

Пояснення енергетичного експерта

Енергетичний експерт Віктор Відзіговський зазначив, що версію про можливу диверсію не можна повністю відкидати.

"Інше питання — чи не було диверсії. Таке припущення не можна відкидати. Наприклад, Дубоссарська ГЕС у Молдові за кілька днів до події працювала в дивному режимі — від’єднувалася й працювала в енергетичному острові, на окреме навантаження. Це не доказ, але виглядає нетипово", — пояснив експерт.

Він також нагадав, що нещодавно за кошти Євросоюзу добудували нову лінію електропередач 400 кВ в обхід Придністров’я та Молдавської ГРЕС, і саме її почали випробовувати.

"Якщо скласти всі ці фактори разом — технічні, політичні та інформаційні — підозри виникають. Але вони не підкріплені жодними доказами", — підкреслив Відзіговський.

Додамо, що офіційні причини масштабного збою в Україні наразі продовжують з’ясовувати. Версія про можливий вплив подій у Придністров’ї залишається лише припущенням експертів.

Нагадаємо, в усіх областях України відновлено електропостачання після аварії. Також ми писали, що через аварію електроенергія зникала і в Молдові

Одеса аварія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
