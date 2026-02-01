Авария в энергосистеме Украины и сбои на ГРЭС в Приднестровье

Электроопоры зимой. Фото иллюстративное: Львовоблэнерго

Масштабный сбой в энергосистеме Украины мог быть связан с событиями в непризнанном Приднестровье. Накануне аварии там фиксировали проблемы в работе электростанций, которые непосредственно связаны с украинской энергосетью.

Такое предположение изданию Texty.org.ua озвучил энергетик Виктор Видзиговский.

Возможная диверсия со стороны Приднестровья

Отметим, накануне аварии в Украине по сообщениям молдавских источников, сначала в непризнанном Приднестровье аварийно останавливали Молдавскую ГРЭС, а через несколько дней проблемы якобы зафиксировали и на Дубоссарской ГЭС. Часть территории региона оставалась без света и тепла.

Обе станции имеют техническую связь с украинской энергосистемой, поскольку через этот регион проходят важные линии электропередач. Именно поэтому эксперты обращают внимание на совпадение во времени между событиями в Приднестровье и аварией в Украине.

Они предполагают, что местную ТЭС могли специально перевести в критический режим работы. Это создало дефицит реактивной мощности и "положило" часть сети.

Объяснение энергетического эксперта

Энергетический эксперт Виктор Видзиговский отметил, что версию о возможной диверсии нельзя полностью отбрасывать.

"Другой вопрос — не было ли диверсии. Такое предположение нельзя отбрасывать. Например, Дубоссарская ГЭС в Молдове за несколько дней до происшествия работала в странном режиме — отсоединялась и работала в энергетическом острове, на отдельную нагрузку. Это не доказательство, но выглядит нетипично", — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что недавно за средства Евросоюза достроили новую линию электропередач 400 кВ в обход Приднестровья и Молдавской ГРЭС, и именно ее начали испытывать.

"Если сложить все эти факторы вместе — технические, политические и информационные — подозрения возникают. Но они не подкреплены никакими доказательствами", — подчеркнул Видзиговский.

Добавим, что официальные причины масштабного сбоя в Украине пока продолжают выяснять. Версия о возможном влиянии событий в Приднестровье остается лишь предположением экспертов.

Напомним, во всех областях Украины восстановлено электроснабжение после аварии. Также мы писали, что из-за аварии электроэнергия исчезала и в Молдове.