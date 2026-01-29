Росія підтримує Тирасполь, але втрачає вплив — Киверь

Білборд у Придністров'ї. Фото ілюстративне: УНІАН

Росія продовжує підтримувати режим у Тирасполі, хоча її можливості поступово слабшають. Москва намагається будь-що зберегти статус-кво в регіоні. Водночас саме позиція України стримує Росію від наближення до кордонів Молдови.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з реінтеграції Валеріу Киверь, передають молдавські ЗМІ.

Роль України

За словами Валеріу Киверя, ключову роль у збереженні стабільності в регіоні відіграє Україна. Вона не дозволяє російським військам просунутися ближче до молдовських кордонів.

"Для нас дуже важливо, що Україна тримається і не дозволяє російським військам наближатися до наших кордонів. Якби це сталося, настрої в Тирасполі й у Кишиневі були б зовсім іншими", — наголосив Киверь.

Киверь зазначив, що статус-кво в Придністров’ї значною мірою підтримується саме Росією. Попри це, жодна держава так і не визнала регіон. За його словами, Москва діє всіма можливими способами, хоча її вплив уже не такий потужний, як раніше. Віцепрем’єр також підкреслив, що стійкість українців протягом кількох років війни створила сприятливі умови для миру й стабільності в Молдові, а також відкрила можливості для майбутньої реінтеграції Придністров’я. Він не виключив, що остаточний формат врегулювання може бути підписаний після завершення війни в Україні, водночас щоденна робота триває вже зараз.

Коментуючи чутки про можливу військову операцію ЗСУ в Придністров’ї, Киверь заявив, що позиція Києва послідовна й незмінна.

"Нічого про Україну без України. Так само і ми поступово дотримуємося принципу — нічого про Молдову без Молдови", — сказав посадовець.

Він підсумував, що Україна контролює спільний кордон, аби той не використовувався для контрабанди чи інших загроз, а всі рішення щодо реінтеграції країни ухвалюватимуться виключно в Кишиневі.

