Головна Одеса Росія планувала залучити Молдову до війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 10:55
Санду заявила про спроби Росії дестабілізувати Молдову
Адміністративна будівля в центрі Кишинева. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Молдові та змінити політичний курс країни. Для цього використовували тиск на владу, кібератаки, інформаційні кампанії та енергетичні важелі. Ключовою метою було встановлення лояльного уряду в Кишиневі. Надалі РМ планували залучити до війни проти України та впливу на Європу.

Про це Майя Санду сказала під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, передають молдавські ЗМІ.

Тиск на Молдову

Майя Санду повідомила, що Росія діяла через кібератаки, політичну корупцію та штучне загострення енергетичної кризи. Усе це, за її словами, мало зробити громадян і державні інституції вразливими та підірвати довіру до демократії.

"Усе це робилося з єдиною метою — захопити парламент, встановити підконтрольний Кремлю уряд, знищити демократію та втягнути Республіку Молдова у сферу впливу росії, щоб використати її проти України та Європи", — заявила Санду.

Президентка наголосила, що коли ці плани не дали результату, Москва запустила так званий запасний сценарій. Він передбачав делегітимізацію виборів, розпалювання протестів і підрив довіри громадян до державних інституцій. За її словами, соціальні мережі стали окремим полем бою. Влада задокументувала роботу мережі впливу, яка за кілька місяців поширила понад тисячу скоординованих повідомлень про Молдову. Для дискредитації виборів використовували близько 100 фейкових акаунтів у TikTok, а кампанії посилювали за допомогою штучного інтелекту. Загальна кількість взаємодій сягнула близько 1,5 мільйона.

Виступаючи в ПАРЄ, президентка підкреслила, що у разі поразки України у війні з росією під загрозою опиниться не лише Молдова, а й уся Європа. Вона наголосила, що Молдова зберегла стійкість завдяки зусиллям усього суспільства та усвідомлює, що безпека регіону тримається на опорі українського народу.

Нагадаємо, Майя Санду заявила, що вирішення Придністровського конфлікту — пріорітет для Молдови. Також ми писали, що на території РМ знайшли російський дрон.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси Мая Санду Росія
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
