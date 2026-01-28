Видео
Главная Одесса Россия планировала привлечь Молдову к войне в Украине

Россия планировала привлечь Молдову к войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 10:55
Санду заявила о попытках России дестабилизировать Молдову
Административное здание в центре Кишинева. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове и изменить политический курс страны. Для этого использовали давление на власть, кибератаки, информационные кампании и энергетические рычаги. Ключевой целью было установление лояльного правительства в Кишиневе. В дальнейшем РМ планировали привлечь к войне против Украины и влиянию на Европу.

Об этом Майя Санду сказала во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, передают молдавские СМИ.

Читайте также:

Давление на Молдову

Майя Санду сообщила, что Россия действовала через кибератаки, политическую коррупцию и искусственное обострение энергетического кризиса. Все это, по ее словам, должно было сделать граждан и государственные институты уязвимыми и подорвать доверие к демократии.

"Все это делалось с единственной целью - захватить парламент, установить подконтрольное Кремлю правительство, уничтожить демократию и втянуть Республику Молдова в сферу влияния России, чтобы использовать ее против Украины и Европы", — заявила Санду.

Президент подчеркнула, что когда эти планы не дали результата, Москва запустила так называемый запасной сценарий. Он предусматривал делегитимизацию выборов, разжигание протестов и подрыв доверия граждан к государственным институтам. По ее словам, социальные сети стали отдельным полем боя. Власти задокументировали работу сети влияния, которая за несколько месяцев распространила более тысячи скоординированных сообщений о Молдове. Для дискредитации выборов использовали около 100 фейковых аккаунтов в TikTok, а кампании усиливали с помощью искусственного интеллекта. Общее количество взаимодействий достигло около 1,5 миллиона.

Выступая в ПАСЕ, президент подчеркнула, что в случае поражения Украины в войне с Россией под угрозой окажется не только Молдова, но и вся Европа. Она подчеркнула, что Молдова сохранила устойчивость благодаря усилиям всего общества и осознает, что безопасность региона держится на опоре украинского народа.

Напомним, Майя Санду заявила, что решение Приднестровского конфликта — приоритет для Молдовы. Также мы писали, что на территории РМ нашли российский дрон.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы Майя Санду Россия
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
