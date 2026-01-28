Санду заявила о попытках России дестабилизировать Молдову

Административное здание в центре Кишинева. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове и изменить политический курс страны. Для этого использовали давление на власть, кибератаки, информационные кампании и энергетические рычаги. Ключевой целью было установление лояльного правительства в Кишиневе. В дальнейшем РМ планировали привлечь к войне против Украины и влиянию на Европу.

Об этом Майя Санду сказала во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, передают молдавские СМИ.

Давление на Молдову

Майя Санду сообщила, что Россия действовала через кибератаки, политическую коррупцию и искусственное обострение энергетического кризиса. Все это, по ее словам, должно было сделать граждан и государственные институты уязвимыми и подорвать доверие к демократии.

"Все это делалось с единственной целью - захватить парламент, установить подконтрольное Кремлю правительство, уничтожить демократию и втянуть Республику Молдова в сферу влияния России, чтобы использовать ее против Украины и Европы", — заявила Санду.

Президент подчеркнула, что когда эти планы не дали результата, Москва запустила так называемый запасной сценарий. Он предусматривал делегитимизацию выборов, разжигание протестов и подрыв доверия граждан к государственным институтам. По ее словам, социальные сети стали отдельным полем боя. Власти задокументировали работу сети влияния, которая за несколько месяцев распространила более тысячи скоординированных сообщений о Молдове. Для дискредитации выборов использовали около 100 фейковых аккаунтов в TikTok, а кампании усиливали с помощью искусственного интеллекта. Общее количество взаимодействий достигло около 1,5 миллиона.

Выступая в ПАСЕ, президент подчеркнула, что в случае поражения Украины в войне с Россией под угрозой окажется не только Молдова, но и вся Европа. Она подчеркнула, что Молдова сохранила устойчивость благодаря усилиям всего общества и осознает, что безопасность региона держится на опоре украинского народа.

Напомним, Майя Санду заявила, что решение Приднестровского конфликта — приоритет для Молдовы. Также мы писали, что на территории РМ нашли российский дрон.