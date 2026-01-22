В Молдове нашли дрон РФ со взрывчаткой

Правоохранитель на месте падения дрона. Фото: Полиция Республики Молдова

В Молдове утром обнаружили беспилотник российского производства. Его нашли в селе Крокмаз Штефан-Водского района. Дрон был активным и содержал взрывное устройство. Из-за угрозы безопасности местных жителей из района провели эвакуацию.

Об этом сообщили в полиции Республики Молдова.

Дрон РФ в Молдове

Подозрительный объект обнаружили около 09:25 в огороде возле нежилого дома. Длина беспилотника составляет примерно 2,5 метра. По данным полиции, дрон был снаряжен взрывчаткой и представлял реальную опасность. На месте работают специалисты технико-взрывного подразделения. Они обследуют находку и готовят контролируемый подрыв, чтобы безопасно обезвредить боевую часть. Территорию оцепили, жителей временно вывели из опасной зоны. Полиция призывает граждан сохранять спокойствие и выполнять все указания правоохранителей.

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел Молдовы назвали инцидент серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. МИД решительно осудил действия России и отметил, что война против Украины угрожает безопасности всего региона, в том числе и гражданам Молдовы.

"Подобные инциденты являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Мы решительно осуждаем агрессивную войну, которую Российская Федерация ведет против Украины, ведь она несет разрушения, человеческие потери и прямо угрожает безопасности нашей страны и всего региона", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Молдова и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для защиты своей территории и граждан.

