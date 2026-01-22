Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погиб подросток — новые детали атаки на Одесчину

Погиб подросток — новые детали атаки на Одесчину

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 10:54
Удар дрона по дому в Одесской области: погиб подросток
Чрезвычайники спасают людей после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками ночью 22 января. Под удар попал жилой дом в Одесском районе. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Погиб подросток.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Гибель подростка

Россия атаковала многоэтажку в Одесской области. Дрон попал между 18 и 19 этажами. В результате удара стало известно о гибели подростка. Смертельные ранения получил юноша 2009 года рождения.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас", — написал Олег Кипер.

Что известно об атаке

Ночью российские войска атаковали мирное население Одесского района ударными дронами. Один из беспилотников попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. Детонации не произошло, однако взрывной волной повреждены фасад и остекление, а также припаркованные рядом автомобили.

Из дома эвакуировали 58 жителей, среди них — восемь детей. Информации о других пострадавших пока не поступало. На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр здания и ликвидация последствий атаки.

Напомним, в ВМС показали кадры сбития дрона над Одесской областью. Также мы писали о том, как жители области пережили атаку, 21 января.

Одесса подростки Одесская область Новости Одессы атака гибель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации