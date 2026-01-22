Удар дрона по дому в Одесской области: погиб подросток

Погиб подросток — новые детали атаки на Одесчину
Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками ночью 22 января. Под удар попал жилой дом в Одесском районе. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Погиб подросток.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Гибель подростка
Россия атаковала многоэтажку в Одесской области. Дрон попал между 18 и 19 этажами. В результате удара стало известно о гибели подростка. Смертельные ранения получил юноша 2009 года рождения.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас", — написал Олег Кипер.
Что известно об атаке
Ночью российские войска атаковали мирное население Одесского района ударными дронами. Один из беспилотников попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. Детонации не произошло, однако взрывной волной повреждены фасад и остекление, а также припаркованные рядом автомобили.
Из дома эвакуировали 58 жителей, среди них — восемь детей. Информации о других пострадавших пока не поступало. На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр здания и ликвидация последствий атаки.
