Удар дрона по дому в Одесской области: погиб подросток

Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками ночью 22 января. Под удар попал жилой дом в Одесском районе. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв. Погиб подросток.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Гибель подростка

Россия атаковала многоэтажку в Одесской области. Дрон попал между 18 и 19 этажами. В результате удара стало известно о гибели подростка. Смертельные ранения получил юноша 2009 года рождения.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас", — написал Олег Кипер.

Что известно об атаке

Ночью российские войска атаковали мирное население Одесского района ударными дронами. Один из беспилотников попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. Детонации не произошло, однако взрывной волной повреждены фасад и остекление, а также припаркованные рядом автомобили.

Из дома эвакуировали 58 жителей, среди них — восемь детей. Информации о других пострадавших пока не поступало. На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр здания и ликвидация последствий атаки.

