Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Загинув підліток — нові деталі атаки на Одещину

Загинув підліток — нові деталі атаки на Одещину

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 10:54
Удар дрона по будинку на Одещині: загинув підліток
Надзвичайники рятують людей після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками вночі 22 січня. Під удар потрапив житловий будинок в Одеському районі. На жаль, цього разу не обійшлося без жертв. Загинув підліток.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Загибель підлітка

Росія атакувала багатоповерхівку на Одещині. Дрон влучив між 18 та 19 поверхами. Внаслідок удару стало відомо про загибель підлітка. Смертельні поранення отримав юнак 2009 року народження.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Це велика трагедія для родини і всіх нас", — написав Олег Кіпер.

Що відомо про атаку

Уночі російські війська атакували мирне населення Одеського району ударними дронами. Один із безпілотників влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку. Детонації не сталося, проте вибуховою хвилею пошкоджено фасад і скління, а також припарковані поруч автомобілі.

З будинку евакуювали 58 мешканців, серед них — восьмеро дітей. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило. На місці працюють усі профільні служби, триває огляд будівлі та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, у ВМС показали кадри збиття дрона над Одещиною. Також ми писали про те, як жителі області пережили атаку, 21 січня.

Одеса підлітки Одеська область Новини Одеси атака загибель
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації