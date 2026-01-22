Удар дрона по будинку на Одещині: загинув підліток

Надзвичайники рятують людей після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками вночі 22 січня. Під удар потрапив житловий будинок в Одеському районі. На жаль, цього разу не обійшлося без жертв. Загинув підліток.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Загибель підлітка

Росія атакувала багатоповерхівку на Одещині. Дрон влучив між 18 та 19 поверхами. Внаслідок удару стало відомо про загибель підлітка. Смертельні поранення отримав юнак 2009 року народження.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Це велика трагедія для родини і всіх нас", — написав Олег Кіпер.

Що відомо про атаку

Уночі російські війська атакували мирне населення Одеського району ударними дронами. Один із безпілотників влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку. Детонації не сталося, проте вибуховою хвилею пошкоджено фасад і скління, а також припарковані поруч автомобілі.

З будинку евакуювали 58 мешканців, серед них — восьмеро дітей. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило. На місці працюють усі профільні служби, триває огляд будівлі та ліквідація наслідків атаки.

