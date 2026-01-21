ВМС і прикордонники збили «Шахеди» над Одещиною

Мобільна вогнева група на Одещині. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Уранці 21 січня Сили оборони відбивали масовану атаку дронів на Одещину. Військові моряки та прикордонники знищили ворожі безпілотники типу Shahed. Частину цілей ліквідували над морем, не допустивши нових руйнувань.

Відео зі збиттям дрона показали у Військово-морських силах.

Збиття дронів

Військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗС України знищили шість ударних БпЛА типу Shahed-136. Дрони збивали силами та засобами ВМС у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. У ВМС наголосили, що захисники продовжують нищити ворога на землі, в морі та в повітрі. Крім того, вогнева група Білгород-Дністровського прикордонного загону щільним вогнем ліквідувала ворожий дрон Shahed-136/131. Безпілотник було знешкоджено, його уламки впали в море. У Держприкордонслужбі підкреслили, що підрозділи ДПСУ є невіддільною складовою Сил оборони та ефективно захищають кордон.

Загалом сили протиповітряної оборони на півдні України збили або подавили 13 ворожих безпілотників. Серед них — дрони типу Shahed, "Гербера" та БпЛА інших типів. Упродовж 20 січня українські захисники також знищили три розвідувальні та 26 ударних безпілотників противника.

Що відомо про атаку

Зранку 21 січня збройні сили рф масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапив житловий сектор області. Пошкоджено чотири приватні будинки, двоповерхову житлову будівлю, меблевий цех, гараж та легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждала одна цивільна людина — 50-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що під ранок окупанти атакували Одещину дронами. Також ми писали, що жителі Одещини розповіли про пережиту ніч.