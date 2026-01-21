Видео
Как сбивали российские дроны над Одесчиной — появилось видео

Как сбивали российские дроны над Одесчиной — появилось видео

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:01
ВМС и пограничники сбили "Шахеды" над Одесской областью
Мобильная огневая группа в Одесской области. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Утром 21 января Силы обороны отражали массированную атаку дронов в Одесской области. Военные моряки и пограничники уничтожили вражеские беспилотники типа Shahed. Часть целей ликвидировали над морем, не допустив новых разрушений.

Видео со сбиванием дрона показали в Военно-морских силах.

Сбивание дронов

Военнослужащие Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили шесть ударных БпЛА типа Shahed-136. Дроны сбивали силами и средствами ВМС во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны. В ВМС отметили, что защитники продолжают уничтожать врага на земле, в море и в воздухе. Кроме того, огневая группа Белгород-Днестровского пограничного отряда плотным огнем ликвидировала вражеский дрон Shahed-136/131. Беспилотник был обезврежен, его обломки упали в море. В Госпогранслужбе подчеркнули, что подразделения ГПСУ являются неотъемлемой составляющей Сил обороны и эффективно защищают границу.

В целом силы противовоздушной обороны на юге Украины сбили или подавили 13 вражеских беспилотников. Среди них — дроны типа Shahed, "Гербера" и БПЛА других типов. В течение 20 января украинские защитники также уничтожили три разведывательных и 26 ударных беспилотников противника.

Что известно об атаке

Утром 21 января вооруженные силы РФ массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попал жилой сектор области. Повреждены четыре частных дома, двухэтажное жилое здание, мебельный цех, гараж и легковой автомобиль. В результате атаки пострадал один гражданский человек — 50-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Напомним, мы сообщали, что под утро оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Также мы писали, что жители Одесской области рассказали о пережитой ночи.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы ПВО атака
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
