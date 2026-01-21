Видео
Главная Одесса Пострадал человек — что известно об обстреле Одесчины

Пострадал человек — что известно об обстреле Одесчины

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 09:15
Атака дронов в Одесской области: разрушение домов и раненый
Спасатель тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Ночью, 21 января, российские войска снова массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы и промышленная инфраструктура. В результате атаки пострадал мирный житель.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Этой ночью, 21 января, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Зафиксировано повреждение и разрушение нескольких частных жилых домов. Также полностью уничтожено складское здание, в котором хранились мебельные изделия. По предварительным данным, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Его госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей и получает необходимую помощь.

После ударов на местах вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Сейчас все профильные службы работают над устранением последствий атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что на рассвете, 20 января, россияне атаковали Черноморск в Одесской области — жители разрушенного дома рассказали о пережитом. Также мы писали, что РФ атаковала Запорожье, вечером, 20 января. Погибло три человека.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
