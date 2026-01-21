Атака дронів на Одещину: руйнування будинків і поранений

Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі, 21 січня, російські війська знову масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали та промислова інфраструктура. Внаслідок атаки постраждав мирний житель.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Цієї ночі, 21 січня, росіяни вкотре атакували Одещину дронами. Зафіксовано пошкодження та руйнування кількох приватних житлових будинків. Також повністю знищено складську будівлю, у якій зберігалися меблеві вироби. За попередніми даними, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували, наразі він перебуває під наглядом лікарів і отримує необхідну допомогу.

Після ударів на місцях спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Нині всі профільні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.

