Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Постраждала людина — що відомо про обстріл Одещини

Постраждала людина — що відомо про обстріл Одещини

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 09:15
Атака дронів на Одещину: руйнування будинків і поранений
Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі, 21 січня, російські війська знову масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали та промислова інфраструктура. Внаслідок атаки постраждав мирний житель.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Цієї ночі, 21 січня, росіяни вкотре атакували Одещину дронами. Зафіксовано пошкодження та руйнування кількох приватних житлових будинків. Також повністю знищено складську будівлю, у якій зберігалися меблеві вироби. За попередніми даними, поранення ноги отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізували, наразі він перебуває під наглядом лікарів і отримує необхідну допомогу.

Після ударів на місцях спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Нині всі профільні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на світанку, 20 січня, росіяни атакували Чорноморськ на Одещині — мешканці зруйнованого будинку розповіли про пережите. Також ми писали, що РФ атакувала Запоріжжя, ввечері, 20 січня. Загинуло три особи.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації