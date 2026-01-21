Обстрел Одесской области 21 января: дроны ударили по жилым домам

Дом после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Утром 21 января Одесскую область атаковали российские ударные беспилотники. Под удар попал жилой сектор, разрушены и повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Есть раненый гражданский мужчина, его госпитализировали.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с жителями.

Реклама

Читайте также:

Удар по гражданским

Жители одного из населенных пунктов, который пострадал от атаки, до сих пор приходят в себя от пережитого. Люди говорят, что взрывы были мощными, а удар пришелся прямо по жилым домам. Во многих домах выбило окна, повреждены крыши, уничтожены заборы и хозяйственные постройки.

"Взрыв был очень сильный. У нас выбило все окна, повредило крышу, горела газовая труба. Соседям еще хуже — у них все повылетало. Я была одна дома и, конечно, очень испугалась. Хорошо, что все службы приехали утром и начали фиксировать разрушения", — рассказала жительница Ирина.

Жительница поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитая рама на кухне. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Жители говорят, что масштабы разрушений таковы, что некоторые дома могут не подлежать восстановлению. Пострадала не только жилая застройка, но и имущество людей, которое они накапливали годами.

"Я был дома, когда началась атака дронов. Их сбивали, но один прилетел сюда. Гараж уничтожен, машину завалило, в доме трещины на втором этаже. Думаю, что его уже не восстановить. Хорошо, что наши все живы, хотя соседям повезло меньше", — рассказал Александр.

Александр о ночной атаке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мужчина фотографирует последствия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дым на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

Утром 21 января вооруженные силы РФ массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попал жилой сектор области. Повреждены четыре частных дома, двухэтажное жилое здание, мебельный цех, гараж и легковой автомобиль. В результате атаки пострадал один гражданский человек — 50-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденный шкаф. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки на полу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Двор после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Машина под завалами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали о том, что под утро в Одесской области раздавались сильные взрывы. Также мы писали, что в результате атаки в регионе поврежден энергообъект.