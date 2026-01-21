Обстріл Одещини 21 січня: дрони вдарили по житлових будинках

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вранці 21 січня Одещину атакували російські ударні безпілотники. Під удар потрапив житловий сектор, зруйновано та пошкоджено будинки, господарські споруди й автомобілі. Є поранений цивільний чоловік, його госпіталізували.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з мешканцями.

Удар по цивільним

Мешканці одного з населених пунктів, який постраждав від атаки, досі оговтуються від пережитого. Люди кажуть, що вибухи були потужними, а удар прийшовся просто по житлових будинках. У багатьох оселях вибило вікна, пошкоджено дахи, знищено паркани та господарські споруди.

"Вибух був дуже сильний. У нас повибивало всі вікна, пошкодило дах, горіла газова труба. Сусідам ще гірше — у них усе повилітало. Я була сама вдома і, звісно, дуже злякалася. Добре, що всі служби приїхали зранку і почали фіксувати руйнування", — розповіла мешканка Ірина.

Мешканка пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибита рама на кухні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жителі кажуть, що масштаби руйнувань такі, що деякі будинки можуть не підлягати відновленню. Постраждала не лише житлова забудова, а й майно людей, яке вони накопичували роками.

"Я був удома, коли почалася атака дронів. Їх збивали, але один прилетів сюди. Гараж знищений, машину завалило, у будинку тріщини на другому поверсі. Думаю, що його вже не відновити. Добре, що наші всі живі, хоча сусідам пощастило менше", — розповів Олександр.

Олександр про нічну атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чоловік фотографує наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дим на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Зранку 21 січня збройні сили рф масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапив житловий сектор області. Пошкоджено чотири приватні будинки, двоповерхову житлову будівлю, меблевий цех, гараж та легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждала одна цивільна людина — 50-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджена шафа. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уламки на підлозі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Подвір'я після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Машина під завалами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що під ранок на Одещині лунали сильні вибухи. Також ми писали, що внаслідок атаки в регіоні пошкоджено енергооб'єкт.