Головна Одеса Як люди пережили атаку на Одещину — фото наслідків

Як люди пережили атаку на Одещину — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 12:27
Обстріл Одещини 21 січня: дрони вдарили по житлових будинках
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вранці 21 січня Одещину атакували російські ударні безпілотники. Під удар потрапив житловий сектор, зруйновано та пошкоджено будинки, господарські споруди й автомобілі. Є поранений цивільний чоловік, його госпіталізували.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з мешканцями.

Удар по цивільним

Мешканці одного з населених пунктів, який постраждав від атаки, досі оговтуються від пережитого. Люди кажуть, що вибухи були потужними, а удар прийшовся просто по житлових будинках. У багатьох оселях вибило вікна, пошкоджено дахи, знищено паркани та господарські споруди.

"Вибух був дуже сильний. У нас повибивало всі вікна, пошкодило дах, горіла газова труба. Сусідам ще гірше — у них усе повилітало. Я була сама вдома і, звісно, дуже злякалася. Добре, що всі служби приїхали зранку і почали фіксувати руйнування", — розповіла мешканка Ірина.

Жителі Одещини розповіли про нічну атаку
Мешканка пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одещину
Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жителі Одещини розповіли про нічну атаку
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одещину
Вибита рама на кухні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жителі кажуть, що масштаби руйнувань такі, що деякі будинки можуть не підлягати відновленню. Постраждала не лише житлова забудова, а й майно людей, яке вони накопичували роками.

"Я був удома, коли почалася атака дронів. Їх збивали, але один прилетів сюди. Гараж знищений, машину завалило, у будинку тріщини на другому поверсі. Думаю, що його вже не відновити. Добре, що наші всі живі, хоча сусідам пощастило менше", — розповів Олександр.

Наслідки атаки на Одещину
Олександр про нічну атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жителі Одещини розповіли про нічну атаку
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одещину
Чоловік фотографує наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жителі Одещини розповіли про нічну атаку
Дим на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

Зранку 21 січня збройні сили рф масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапив житловий сектор області. Пошкоджено чотири приватні будинки, двоповерхову житлову будівлю, меблевий цех, гараж та легковий автомобіль. Внаслідок атаки постраждала одна цивільна людина — 50-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Наслідки атаки на Одещину 21 січня
Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жителі Одещини розповіли про нічну атаку 21 січня
Пошкоджена шафа. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Наслідки атаки на Одещину
Уламки на підлозі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атака на Одещину 21 січня
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Росіяни атакували Одещину дронами
Подвір'я після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жителі Одещини розповіли про нічну атаку
Машина під завалами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що під ранок на Одещині лунали сильні вибухи. Також ми писали, що внаслідок атаки в регіоні пошкоджено енергооб'єкт.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
