Атака дронів на багатоповерхівку в Одеському районі

Уночі, 22 січня, російські війська знову атакували Одеський район ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Удар припав між верхніми поверхами.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Цієї ночі, 22 січня, російські військові дронами атакували Одещину дронами. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку. Детонації не відбулося, однак пошкоджено фасад і скління. Також постраждали автомобілі, припарковані біля будинку. Із багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них — восьмеро дітей.

На цей момент інформації про поранених немає, дані уточнюються. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та інші профільні служби. Вони оглядають будівлю та ліквідовують наслідки нічної атаки.

Що відомо про атаку

Тривогу на Одещині оголосили близько 01:14. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку Білгород-Дністровського, Сергіївки, Чорноморська. Відбій оголосили о 02:50.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч проти 21 січня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Також ми писали, що ВМС показали, як збивали російський дрон в небі над Одещиною.