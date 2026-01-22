Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Влучання у багатоповерхівку — наслідки атаки на Одещину

Влучання у багатоповерхівку — наслідки атаки на Одещину

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 09:07
Атака дронів на багатоповерхівку в Одеському районі
Рятувальник на місці удару. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі, 22 січня, російські війська знову атакували Одеський район ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Удар припав між верхніми поверхами.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Цієї ночі, 22 січня, російські військові дронами атакували Одещину дронами. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку. Детонації не відбулося, однак пошкоджено фасад і скління. Також постраждали автомобілі, припарковані біля будинку. Із багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них — восьмеро дітей.

На цей момент інформації про поранених немає, дані уточнюються. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та інші профільні служби. Вони оглядають будівлю та ліквідовують наслідки нічної атаки.

Що відомо про атаку

Тривогу на Одещині оголосили близько 01:14. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку Білгород-Дністровського, Сергіївки, Чорноморська. Відбій оголосили о 02:50.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч проти 21 січня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Також ми писали, що ВМС показали, як збивали російський дрон в небі над Одещиною.

Одеса вибух Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації