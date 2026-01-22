Атака дронов на многоэтажку в Одесском районе

Попадание в многоэтажку — последствия атаки в Одесской области
Ночью, 22 января, российские войска снова атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом. Удар пришелся между верхними этажами.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Этой ночью, 22 января, российские военные дронами атаковали Одесскую область дронами. По предварительным данным, вражеский беспилотник попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. Детонации не произошло, однако повреждены фасад и остекление. Также пострадали автомобили, припаркованные возле дома. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них — восемь детей.
На данный момент информации о раненых нет, данные уточняются. На месте работают спасатели, правоохранители и другие профильные службы. Они осматривают здание и ликвидируют последствия ночной атаки.
Что известно об атаке
Тревогу в Одесской области объявили около 01:14. Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных БпЛА в направлении Белгород-Днестровского, Сергеевки, Черноморска. Отбой объявили в 02:50.
Напомним, мы сообщали, что в ночь на 21 января россияне атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Также мы писали, что ВМС показали, как сбивали российский дрон в небе над Одесской областью.
Читайте Новини.LIVE!