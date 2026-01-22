Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Попадание в многоэтажку — последствия атаки в Одесской области

Попадание в многоэтажку — последствия атаки в Одесской области

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 09:07
Атака дронов на многоэтажку в Одесском районе
Спасатель на месте удара. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Ночью, 22 января, российские войска снова атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом. Удар пришелся между верхними этажами.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Этой ночью, 22 января, российские военные дронами атаковали Одесскую область дронами. По предварительным данным, вражеский беспилотник попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома. Детонации не произошло, однако повреждены фасад и остекление. Также пострадали автомобили, припаркованные возле дома. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них — восемь детей.

На данный момент информации о раненых нет, данные уточняются. На месте работают спасатели, правоохранители и другие профильные службы. Они осматривают здание и ликвидируют последствия ночной атаки.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области объявили около 01:14. Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных БпЛА в направлении Белгород-Днестровского, Сергеевки, Черноморска. Отбой объявили в 02:50.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 21 января россияне атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Также мы писали, что ВМС показали, как сбивали российский дрон в небе над Одесской областью.

Одесса взрыв Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации