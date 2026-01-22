Відео
Україна
Головна Одеса Російський дрон з вибухівкою впав у Молдові — деталі інциденту

Російський дрон з вибухівкою впав у Молдові — деталі інциденту

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:19
У Молдові знайшли дрон РФ з вибухівкою
Правоохоронець на місці падіння дрона. Фото: Поліція Республіки Молдова

У Молдові зранку виявили безпілотник російського виробництва. Його знайшли в селі Крокмаз Штефан-Водського району. Дрон був активним і містив вибуховий пристрій. Через загрозу безпеці місцевих жителів із району провели евакуацію.

Про це повідомили в поліції Республіки Молдова.

Читайте також:

Дрон РФ у Молдові

Підозрілий об’єкт виявили близько 09:25 в городі біля нежилого будинку. Довжина безпілотника становить приблизно 2,5 метра. За даними поліції, дрон був споряджений вибухівкою та становив реальну небезпеку. На місці працюють спеціалісти техніко-вибухового підрозділу. Вони обстежують знахідку та готують контрольований підрив, щоб безпечно знешкодити бойову частину. Територію оточили, мешканців тимчасово вивели з небезпечної зони. Поліція закликає громадян зберігати спокій і виконувати всі вказівки правоохоронців.

Реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ Молдови назвали інцидент серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни. МЗС рішуче засудило дії Росії та наголосило, що війна проти України загрожує безпеці всього регіону, зокрема й громадянам Молдови.

"Подібні інциденти є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова. Ми рішуче засуджуємо агресивну війну, яку Російська Федерація веде проти України, адже вона несе руйнування, людські втрати та прямо загрожує безпеці нашої країни і всього регіону", — йдеться у повідомлені.

У відомстві наголосили, що Молдова й надалі вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї території та громадян.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Одещину загинув підліток. Також ми писали про те, як жителі Одещини пережили обстріл 21 січня.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси дрон Шахід-136 атака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
