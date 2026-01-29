Видео
Главная Одесса РФ теряет влияние в Приднестровье — какова роль Украины

РФ теряет влияние в Приднестровье — какова роль Украины

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 13:24
Россия поддерживает Тирасполь, но теряет влияние - Киверь
Билборд в Приднестровье. Фото иллюстративное: УНИАН

Россия продолжает поддерживать режим в Тирасполе, хотя ее возможности постепенно ослабевают. Москва пытается во что бы то ни стало сохранить статус-кво в регионе. В то же время именно позиция Украины сдерживает Россию от приближения к границам Молдовы.

Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции Валериу Киверь, передают молдавские СМИ.

Роль Украины

По словам Валериу Киверя, ключевую роль в сохранении стабильности в регионе играет Украина. Она не позволяет российским войскам продвинуться ближе к молдавским границам.

"Для нас очень важно, что Украина держится и не позволяет российским войскам приближаться к нашим границам. Если бы это произошло, настроения в Тирасполе и в Кишиневе были бы совсем другими", — подчеркнул Киверь.

Кивер отметил, что статус-кво в Приднестровье в значительной степени поддерживается именно Россией. Несмотря на это, ни одно государство так и не признало регион. По его словам, Москва действует всеми возможными способами, хотя ее влияние уже не такое мощное, как раньше. Вице-премьер также подчеркнул, что стойкость украинцев в течение нескольких лет войны создала благоприятные условия для мира и стабильности в Молдове, а также открыла возможности для будущей реинтеграции Приднестровья. Он не исключил, что окончательный формат урегулирования может быть подписан после завершения войны в Украине, в то же время ежедневная работа продолжается уже сейчас.

Комментируя слухи о возможной военной операции ВСУ в Приднестровье, Киверь заявил, что позиция Киева последовательна и неизменна.

"Ничего об Украине без Украины. Так же и мы постепенно придерживаемся принципа — ничего о Молдове без Молдовы", — сказал чиновник.

Он подытожил, что Украина контролирует общую границу, чтобы та не использовалась для контрабанды или других угроз, а все решения по реинтеграции страны будут приниматься исключительно в Кишиневе.

Напомним, мы сообщали, что Россия планировала привлечь Молдову к войне в Украине. Также мы писали, что в РМ ищут новые пути решения приднестровского конфликта.

Одесса Молдова Украина Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
