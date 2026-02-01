Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Кишинев назвал два условия реинтеграции Приднестровья — какие

Кишинев назвал два условия реинтеграции Приднестровья — какие

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 14:26
Реинтеграция Приднестровья - два условия Кишинева
Парламент Молдовы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Молдова не согласится ни на один план реинтеграции Приднестровья без двух ключевых принципов. Речь идет о сохранении суверенитета страны и неизменном курсе на Европейский Союз.

Об этом в эфире молдавского телеканала TV8 заявил вице-премьер Валериу Кивер.

Реклама
Читайте также:

Реинтеграция Приднестровья: каковы пути

По его словам, за более чем 30 лет переговоров было подписано около 250 различных документов, однако ни разу Приднестровье публично не признало суверенитет и целостность Республики Молдова.

"Реинтеграция в классическом смысле - это единый согласованный документ, который поэтапно выполняют обе стороны. Но за все время переговоров Тирасполь ни разу не подтвердил принцип территориальной целостности Молдовы. А это основа нашего подхода", — подчеркнул Кивер.

Он также обратил внимание на разницу в формулировках. В Тирасполе процесс не называют реинтеграцией, а употребляют термин "молдо-приднестровское урегулирование" и говорят о Молдове как о "соседнем государстве".

Второе принципиальное условие, по словам вице-премьера, — неизменность европейского курса страны.

"Реинтеграция должна происходить в соответствии со стратегическим курсом Молдовы на европейскую интеграцию. Если эти два принципа не зафиксированы в документе, то это будет лишь виртуальное соглашение, которое мы никогда не подпишем", — заявил он.

Напомним, сбой в энергосистеме Украины мог быть связан с событиями в непризнанном Приднестровье. Также мы писали, что Россия продолжает поддерживать режим в Тирасполе, хотя ее возможности постепенно ослабевают.

Одесса Молдова Одесская область Приднестровье Новости Одессы ЕС
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации