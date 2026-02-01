Реинтеграция Приднестровья - два условия Кишинева

Парламент Молдовы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Молдова не согласится ни на один план реинтеграции Приднестровья без двух ключевых принципов. Речь идет о сохранении суверенитета страны и неизменном курсе на Европейский Союз.

Об этом в эфире молдавского телеканала TV8 заявил вице-премьер Валериу Кивер.

По его словам, за более чем 30 лет переговоров было подписано около 250 различных документов, однако ни разу Приднестровье публично не признало суверенитет и целостность Республики Молдова.

"Реинтеграция в классическом смысле - это единый согласованный документ, который поэтапно выполняют обе стороны. Но за все время переговоров Тирасполь ни разу не подтвердил принцип территориальной целостности Молдовы. А это основа нашего подхода", — подчеркнул Кивер.

Он также обратил внимание на разницу в формулировках. В Тирасполе процесс не называют реинтеграцией, а употребляют термин "молдо-приднестровское урегулирование" и говорят о Молдове как о "соседнем государстве".

Второе принципиальное условие, по словам вице-премьера, — неизменность европейского курса страны.

"Реинтеграция должна происходить в соответствии со стратегическим курсом Молдовы на европейскую интеграцию. Если эти два принципа не зафиксированы в документе, то это будет лишь виртуальное соглашение, которое мы никогда не подпишем", — заявил он.

Напомним, сбой в энергосистеме Украины мог быть связан с событиями в непризнанном Приднестровье. Также мы писали, что Россия продолжает поддерживать режим в Тирасполе, хотя ее возможности постепенно ослабевают.