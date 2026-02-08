Промышленность остановилась, доходы упали: что произошло с Приднестровьем

Столица в оккупированном Приднестровье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Экономика оккупированного Россией Приднестровья в 2025 году вошла в самый тяжелый кризис по меньшей мере за четверть века. Сразу несколько ключевых показателей обвалились до уровней, которых регион не знал с конца 1990-х.

Об этом сообщил эксперт по экономической политике из аналитического центра IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ передает Новини.LIVE.

Приднестровье входит в самый глубокий кризис за 25 лет

По оценкам экономиста, ВВП на душу населения на левом берегу снизился до около 3,8 тысячи долларов, тогда как на правом берегу Днестра он достиг 8,4 тысячи.

"Разрыв между двумя берегами вырос до более чем двукратного. В целом экономика левого берега сократилась минимум на 18% за год — это худший показатель за 25 лет", — отмечает Ионицэ.

Больше всего пострадала промышленность, которая традиционно была основой региональной экономики. Объем промышленного производства в 2025 году упал более чем на 30% и фактически откатился до уровня конца 1980-х. При этом структура экономики остается уязвимой: значительная часть производства напрямую зависит от российского газа, особенно в энергетике и металлургии.

Ситуация с зарплатами критическая

Ухудшилась и ситуация с доходами населения. Средняя зарплата на левом берегу составляет около 7 800 леев в месяц — вдвое меньше, чем на правом. Пенсионеры оказались в еще более сложном положении: средняя пенсия не дотягивает и до 1 900 леев и даже уменьшилась по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт в ПМР упал до минимума

Дополнительное давление создает инфляция. Цены на левом берегу в 2025 году выросли почти на 15%, что еще больше ударило по покупательной способности людей. В то же время экспорт региона упал до исторического минимума - около 436 миллионов долларов, а поставки в Россию сократились до символических объемов.

"В 2025 году левый берег Днестра вошел в самый глубокий экономический и социальный кризис за последние 25 лет. Промышленность фактически обвалилась, ВВП резко сократился, экспорт на минимуме, а уровень жизни населения стал хуже, чем десять лет назад", — подытожил Вячеслав Ионицэ.

Напомним, Молдова заявила, что не согласится ни на один план реинтеграции Приднестровья без двух ключевых принципов. Речь идет о сохранении суверенитета страны и неизменном курсе на Европейский Союз.

Также мы писали, что Москва пытается любой ценой сохранить статус-кво в регионе. В то же время именно позиция Украины сдерживает Россию от приближения к границам Молдовы.