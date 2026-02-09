Білборд у Придністров'ї. Фото ілюстративне: УНІАН

​Події 1990 років в Придністров’ї мають стати об’єктом ретельного розслідування, щоб Росія нарешті понесла відповідальність за розв'язані конфлікти. Історична безкарність за вбивства людей на пострадянському просторі створює підґрунтя для нових воєн. Сьогодні єдиним способом зберегти незалежність Республіки Молдова є жорстка відмова від лібералізму у стосунках із сепаратистами.

Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляють Новини.LIVE, з посиланням на молдавські ЗМІ.

Відповідальність Росії

Росія повинна відповісти за всі збройні конфлікти, які вона провокувала після розпаду СРСР. Зокрема, потребують розслідування події 1992 року в Придністров’ї, де масові вбивства людей залишилися безкарними.

"Ви не хочете розібратися, що відбувалося в 1992 році в Придністров’ї? А я, наприклад, вважаю, що потрібно розбиратися. І потрібно точно ставити акценти, чому, можливо, було безкарно вбивати людей", — заявив Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, реінтеграція територій Молдови не передбачає обговорення державних законів чи поступок перед тими, хто їх не визнає. Кожна людина має зробити вибір: дотримуватися правил своєї країни або понести юридичну відповідальність.

"Є ваша територія, є ваші правила. Якщо людині не подобаються ваші правила, вона залишає вашу територію. Або юридично в тюрму за колаборацію, або географічно в ту країну, яка їй подобається", — підкреслив радник Офісу президента України.

Він додав, що будь-яка ліберальність РМ у стосунках із сепаратистськими системами є небезпечною і веде до нових воєн. Незалежність республіки можна зберегти лише через чіткий ультимативний формат.

"Тільки ультимативний формат дозволяє зберегти незалежність і придушити сепаратизм. Не треба гратися і ліберальничати з такими системами. Інакше ви будете мати рано чи пізно великий трагічний конфлікт", — підсумував Подоляк.

