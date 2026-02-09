Подоляк о наказании за сепаратизм и правилах реинтеграции Приднестровья

Билборд в Приднестровье. Фото иллюстративное: УНИАН

События 1990 года в Приднестровье должны стать объектом тщательного расследования, чтобы Россия наконец понесла ответственность за развязанные конфликты. Историческая безнаказанность за убийства людей на постсоветском пространстве создает почву для новых войн. Сегодня единственным способом сохранить независимость Республики Молдова является жесткий отказ от либерализма в отношениях с сепаратистами.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщают Новини.LIVE, со ссылкой на молдавские СМИ.

Ответственность России

Россия должна ответить за все вооруженные конфликты, которые она провоцировала после распада СССР. В частности, требуют расследования события 1992 года в Приднестровье, где массовые убийства людей остались безнаказанными.

"Вы не хотите разобраться, что происходило в 1992 году в Приднестровье? А я, например, считаю, что нужно разбираться. И нужно точно ставить акценты, почему, возможно, было безнаказанно убивать людей", — заявил Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, реинтеграция территорий Молдовы не предусматривает обсуждение государственных законов или уступок перед теми, кто их не признает. Каждый человек должен сделать выбор: соблюдать правила своей страны или понести юридическую ответственность.

"Есть ваша территория, есть ваши правила. Если человеку не нравятся ваши правила, он покидает вашу территорию. Или юридически в тюрьму за коллаборацию, или географически в ту страну, которая ему нравится", — подчеркнул советник Офиса президента Украины.

Он добавил, что любая либеральность РМ в отношениях с сепаратистскими системами опасна и ведет к новым войнам. Независимость республики можно сохранить только через четкий ультимативный формат.

"Только ультимативный формат позволяет сохранить независимость и подавить сепаратизм. Не надо играть и либеральничать с такими системами. Иначе вы будете иметь рано или поздно большой трагический конфликт", — подытожил Подоляк.

