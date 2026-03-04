Придністров’я як плацдарм РФ проти України

Будівля уряду невизнаної ПМР. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Росія з 2014 року використовує Придністров’я для тиску на Україну. Звідти велися диверсійні та інформаційні операції, а також діяли проросійські мережі. Водночас експерти не говорять про негайну воєнну загрозу. Йдеться радше про ризик ескалації та дестабілізації регіону.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик сказав завідувач Лабораторії протидії дезінформації КНЕУ Віталій Кулик.

Інформаційні атаки

РФ системно задіює Придністров’я як майданчик для прихованих операцій проти України. Саме звідти координувалися інформаційні атаки та окремі диверсійні дії. Регіон також став транзитною зоною для людей, пов’язаних із проросійськими політичними силами.

"З території Придністров'я в Україну здійснювалося безліч диверсійних та інформаційних спецоперацій. Починаючи з 2014 року, Росія використовує Придністров'я як плацдарм для інформаційних диверсій і навіть засилала диверсійні групи. У різні роки це проявлялося і на півдні України, і під час спроб ескалації ситуації в Одесі", — наголосив експерт.

Окрему небезпеку становить інформаційна складова. У регіоні тривалий час працювали центри адміністрування проросійських телеграм-каналів. Там також вербували людей для виконання завдань за гроші. Саме це робить Придністров’я важливим елементом гібридної війни.

"Придністров'я — це місце, де адмініструються найбільш токсичні проросійські телеграм-канали, які працюють по Україні. Там шукають людей для здійснення терактів, ведуть вербування за гроші. Тобто це дійсно небезпечний фактор, який не можна ігнорувати", — зазначив Кулик.

Загроза з боку Придністров’я

Водночас експерт закликає не перебільшувати військову складову загрози. У Придністров’ї перебуває близько 1,5 тисячі російських військових, до 8 тисяч — так званої "армії Придністров’я" та близько тисячі співробітників місцевих спецслужб. Регіон має танки, бронетехніку, системи залпового вогню й стрілецьку зброю, а також можливості її виготовлення. Проте цього недостатньо для повномасштабних наступальних дій.

"Говорити про те, що Придністров'я створює для нас надвелику військову загрозу, я б не наважився. Це потенційна загроза, радше фактор ескалації й провокації нестабільності в регіоні. Приклади з Одеси 2022 року показують, що спроби дестабілізації можуть бути точковими, але небезпечними. Питання демілітаризації та дерусифікації стане актуальним після визначення ситуації на фронті", — підсумував експерт.

На його думку, подальші кроки щодо регіону мають бути узгодженими й спільними для України та Молдови.

Нагадаємо, ми повідомляли, що виведення російських військ із Придністровського регіону Молдови можливе. Однак це потребує часу. Врегулювання конфлікту може статися після завершення війни Росії проти України. Водночас регіон уже тісно інтегрований у економіку Молдови та ЄС.

Також ми писали, що придністровський конфлікт для України залишається виключно питанням безпеки та дипломатії. Однак головним ризиком вважають присутність російських військ у регіоні. Київ підтримує мирне врегулювання та повну повагу до суверенітету Молдови. Будь-які силові дії не розглядаються.