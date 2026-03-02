Кириле про виведення військ РФ з Придністров’я

Стела в Придністров’ї. Фото ілюстративне: УНІАН

Виведення російських військ із Придністровського регіону Молдови можливе, але потребує часу. Остаточне врегулювання конфлікту може статися після завершення війни Росії проти України. Водночас регіон уже тісно інтегрований у економіку Молдови та ЄС.

Про це молдавським ЗМІ заявив посол Молдови в Україні Віктор Кириле, передає Новини.LIVE.

Виведення військ РФ

Посол Республіки Молдова в Україні Віктор Кириле заявив, що тема виведення російських військ з Придністров’я залишається ключовою для безпеки всього регіону. За його словами, це питання не можна вирішити швидко, однак воно має чітку логіку й реальні передумови для поступового просування. Процес є реальним, хоча й тривалим.

"Це досяжно, ми маємо зберігати оптимізм. Очевидно, що остаточне рішення цього конфлікту значною мірою залежить від того, як завершиться катастрофічна війна, розв’язана Російською Федерацією проти Україна. Але водночас у нас є власний внутрішній порядок денний", — наголосив дипломат.

Економіка невизнаної ПМР

За словами Кириле, сьогодні регіон економічно залежить від правого берега Республіка Молдова та від міжнародних угод, які укладає Кишинів. Саме це, за його оцінкою, робить реінтеграцію неминучою, хоч і не швидкою.

"Якщо нині регіон експортує понад 70% своєї продукції на ринок Європейський Союз, то це завдяки угодам, які ми підписали з ЄС. Придністров’я вже добре інтегроване з економічного погляду, а банківська та фінансова система збережена і з часом буде інтегрована з системою Республіки Молдова", — пояснив посол.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Придністровський конфлікт для України залишається виключно питанням безпеки та дипломатії. Головним ризиком вважають присутність російських військ у регіоні. Київ підтримує мирне врегулювання та повну повагу до суверенітету Молдови. Будь-які силові дії не розглядаються.

Також ми писали, що Євросоюз у рамках майбутньої мирної угоди щодо України планує вимагати від Росії виведення військ із Придністров’я. Такий пункт міститься у дискусійному документі. У документі під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого та міцного миру та безпеки континенту" йдеться про позицію Брюсселя щодо Росії.