Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Войска РФ выидут из Приднестровья — завершение войны в Украине

Войска РФ выидут из Приднестровья — завершение войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 18:10
Вывод войск РФ с Приднестровья: заява Кирилле
Стела в Приднестровье. Фото иллюстративное: УНИАН

Вывод российских войск из Приднестровья возможен, однако потребует определённого времени. Полное разрешение конфликта ожидается после окончания войны России против Украины. При этом регион уже прочно связан с экономикой Молдовы и Европейского Союза.

Об этом молдавским СМИ заявил посол Молдовы в Украине Виктор Кирилэ, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вывод войск РФ

Посол Республики Молдова в Украине Виктор Кирилэ заявил, что тема вывода российских войск из Приднестровья остается ключевой для безопасности всего региона. По его словам, этот вопрос нельзя решить быстро, однако он имеет четкую логику и реальные предпосылки для постепенного продвижения. Процесс является реальным, хотя и длительным.

"Это достижимо, мы должны сохранять оптимизм. Очевидно, что окончательное решение этого конфликта в значительной степени зависит от того, как завершится катастрофическая война, развязанная Российской Федерацией против Украины. Но в то же время у нас есть собственная внутренняя повестка дня", — подчеркнул дипломат.

Экономика непризнанной ПМР

По словам Кирилле, сегодня регион экономически зависит от правого берега Республики Молдова и от международных соглашений, которые заключает Кишинев. Именно это, по его оценке, делает реинтеграцию неизбежной, хоть и не быстрой.

"Если сейчас регион экспортирует более 70% своей продукции на рынок Европейского Союза, то это благодаря соглашениям, которые мы подписали с ЕС. Приднестровье уже хорошо интегрировано с экономической точки зрения, а банковская и финансовая система сохранена и со временем будет интегрирована с системой Республики Молдова", — пояснил посол.

Напомним, мы сообщали, что Приднестровский конфликт для Украины остается исключительно вопросом безопасности и дипломатии. Главным риском считают присутствие российских войск в регионе. Киев поддерживает мирное урегулирование и полное уважение к суверенитету Молдовы. Любые силовые действия не рассматриваются.

Также мы писали, что Евросоюз в рамках будущего мирного соглашения по Украине планирует требовать от России вывода войск из Приднестровья. Такой пункт содержится в дискуссионном документе. В документе под названием "Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и безопасности континента" говорится о позиции Брюсселя в отношении России.

Одесса российские войска Молдова Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации