Вывод войск РФ с Приднестровья: заява Кирилле

Стела в Приднестровье. Фото иллюстративное: УНИАН

Вывод российских войск из Приднестровья возможен, однако потребует определённого времени. Полное разрешение конфликта ожидается после окончания войны России против Украины. При этом регион уже прочно связан с экономикой Молдовы и Европейского Союза.

Об этом молдавским СМИ заявил посол Молдовы в Украине Виктор Кирилэ, передает Новини.LIVE.

Вывод войск РФ

Посол Республики Молдова в Украине Виктор Кирилэ заявил, что тема вывода российских войск из Приднестровья остается ключевой для безопасности всего региона. По его словам, этот вопрос нельзя решить быстро, однако он имеет четкую логику и реальные предпосылки для постепенного продвижения. Процесс является реальным, хотя и длительным.

"Это достижимо, мы должны сохранять оптимизм. Очевидно, что окончательное решение этого конфликта в значительной степени зависит от того, как завершится катастрофическая война, развязанная Российской Федерацией против Украины. Но в то же время у нас есть собственная внутренняя повестка дня", — подчеркнул дипломат.

Экономика непризнанной ПМР

По словам Кирилле, сегодня регион экономически зависит от правого берега Республики Молдова и от международных соглашений, которые заключает Кишинев. Именно это, по его оценке, делает реинтеграцию неизбежной, хоть и не быстрой.

"Если сейчас регион экспортирует более 70% своей продукции на рынок Европейского Союза, то это благодаря соглашениям, которые мы подписали с ЕС. Приднестровье уже хорошо интегрировано с экономической точки зрения, а банковская и финансовая система сохранена и со временем будет интегрирована с системой Республики Молдова", — пояснил посол.

Напомним, мы сообщали, что Приднестровский конфликт для Украины остается исключительно вопросом безопасности и дипломатии. Главным риском считают присутствие российских войск в регионе. Киев поддерживает мирное урегулирование и полное уважение к суверенитету Молдовы. Любые силовые действия не рассматриваются.

Также мы писали, что Евросоюз в рамках будущего мирного соглашения по Украине планирует требовать от России вывода войск из Приднестровья. Такой пункт содержится в дискуссионном документе. В документе под названием "Основные интересы Европы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и безопасности континента" говорится о позиции Брюсселя в отношении России.