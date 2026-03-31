Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Приднестровье на грани коллапса: зависимость от Кишинева растет

Приднестровье на грани коллапса: зависимость от Кишинева растет

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 09:19
Приднестровье на грани коллапса: зависимость от Кишинева растет
Центр Тирасполя. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Ситуация в непризнанном Приднестровье стремительно ухудшается. Местная экономика уже переходит в фазу глубокого кризиса. Эксперты говорят, что регион все больше зависит от Кишинева. В то же время риски социального взрыва только растут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

Финансовый коллапс

Бывший депутат Молдовы Александр Слусарь заявил, что Приднестровье фактически находится в состоянии "агонии" и уже перешло грань финансового коллапса. По его словам, нынешнее существование региона на 70% зависит от Кишинева и лишь на 30% — от Москвы. Он пояснил, что с начала 2025 года прекратила действовать модель, на которой долгое время держалась экономика региона. Речь идет о дешевых энергоресурсах, контрабанде и "серых" схемах с электроэнергией.

"Режим уже не просто на грани — он ее перешел. Все держалось на бесплатных ресурсах и схемах, но эта система фактически разрушена", — отметил Слусарь.

Каналы контрабанды

Дополнительным ударом стало закрытие каналов контрабанды и постепенное усиление контроля со стороны Кишинева. Власти Молдовы вводят таможенные сборы и НДС для предприятий левобережья, постепенно отменяя льготы.

Читайте также:

"Все сжимается: налоги растут, возможностей меньше. Вопрос лишь в том, когда это взорвется", — добавил он.

Финансовые проблемы

Эксперты обращают внимание, что финансовые проблемы уже перерастают в социальные. В регионе падают доходы, низкие зарплаты и пенсии, а все больше людей выезжают работать на подконтрольную Кишиневу территорию. Представитель аналитического центра WatchDog Андрей Курерару подчеркнул, что страна должна двигаться к единой налоговой системе. По его словам, разные правила налогообложения создают условия для новых "серых схем" и неравной конкуренции между бизнесами. В то же время ситуация остается нестабильной. С одной стороны, Европа не заинтересована в существовании "серой зоны". С другой — сохраняется риск резкого обострения, если Россия решит повлиять на ситуацию.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Молдовы Майя Санду заявила, что возвращение Приднестровья в страну требует времени и международной поддержки. Процесс предусматривает демилитаризацию, демократизацию и экономическое выравнивание региона. Власти Тирасполя, по ее словам, не имеет большого выбора из-за социальных и экономических трудностей. Документ с предложениями поэтапной реинтеграции обсуждается с партнерами, но еще не является окончательной стратегией.

Также Новини.LIVE писали, что власти Молдовы инициируют полную перезагрузку ситуации с безопасностью в Приднестровье. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что нынешняя миротворческая операция исчерпала себя и лишь помогает России сохранять военное присутствие. Страна уже готовит план мирного объединения своих территорий вместе с международными партнерами.

Молдова конфликт Приднестровье
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации