Центр Тирасполя.

Ситуация в непризнанном Приднестровье стремительно ухудшается. Местная экономика уже переходит в фазу глубокого кризиса. Эксперты говорят, что регион все больше зависит от Кишинева. В то же время риски социального взрыва только растут.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Финансовый коллапс

Бывший депутат Молдовы Александр Слусарь заявил, что Приднестровье фактически находится в состоянии "агонии" и уже перешло грань финансового коллапса. По его словам, нынешнее существование региона на 70% зависит от Кишинева и лишь на 30% — от Москвы. Он пояснил, что с начала 2025 года прекратила действовать модель, на которой долгое время держалась экономика региона. Речь идет о дешевых энергоресурсах, контрабанде и "серых" схемах с электроэнергией.

"Режим уже не просто на грани — он ее перешел. Все держалось на бесплатных ресурсах и схемах, но эта система фактически разрушена", — отметил Слусарь.

Каналы контрабанды

Дополнительным ударом стало закрытие каналов контрабанды и постепенное усиление контроля со стороны Кишинева. Власти Молдовы вводят таможенные сборы и НДС для предприятий левобережья, постепенно отменяя льготы.

"Все сжимается: налоги растут, возможностей меньше. Вопрос лишь в том, когда это взорвется", — добавил он.

Финансовые проблемы

Эксперты обращают внимание, что финансовые проблемы уже перерастают в социальные. В регионе падают доходы, низкие зарплаты и пенсии, а все больше людей выезжают работать на подконтрольную Кишиневу территорию. Представитель аналитического центра WatchDog Андрей Курерару подчеркнул, что страна должна двигаться к единой налоговой системе. По его словам, разные правила налогообложения создают условия для новых "серых схем" и неравной конкуренции между бизнесами. В то же время ситуация остается нестабильной. С одной стороны, Европа не заинтересована в существовании "серой зоны". С другой — сохраняется риск резкого обострения, если Россия решит повлиять на ситуацию.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Молдовы Майя Санду заявила, что возвращение Приднестровья в страну требует времени и международной поддержки. Процесс предусматривает демилитаризацию, демократизацию и экономическое выравнивание региона. Власти Тирасполя, по ее словам, не имеет большого выбора из-за социальных и экономических трудностей. Документ с предложениями поэтапной реинтеграции обсуждается с партнерами, но еще не является окончательной стратегией.

Также Новини.LIVE писали, что власти Молдовы инициируют полную перезагрузку ситуации с безопасностью в Приднестровье. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что нынешняя миротворческая операция исчерпала себя и лишь помогает России сохранять военное присутствие. Страна уже готовит план мирного объединения своих территорий вместе с международными партнерами.