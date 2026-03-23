Україна
Головна Одеса Молдова пропонує змінити миротворчу місію у Придністров'ї

Молдова пропонує змінити миротворчу місію у Придністров’ї

Дата публікації: 23 березня 2026 15:40
Пам'ятник у Придністров’ї. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Влада Молдови ініціює повне перезавантаження безпекової ситуації у Придністров'ї. Спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що нинішня миротворча операція вичерпала себе і лише допомагає Росії зберігати військову присутність. Країна вже готує план мирного об’єднання своїх територій разом із міжнародними партнерами.

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

Старий формат не працює

На думку голови парламенту, нинішній механізм підтримання миру став неефективним та шкідливим для країни. Замість реального врегулювання, він фактично заморожує конфлікт і дозволяє російським військам незаконно перебувати на лівому березі Дністра, у Придністров'ї.

"Нинішній формат миротворчої місії виявився дуже токсичним і неефективним. Абсолютно необхідна зміна миротворчої операції, її заміна на цивільну місію під міжнародним мандатом", — наголосив Ігор Гросу.

Спікер вважає, що новий механізм має бути виключно цивільним, а не військовим. До нього мають увійти країни, які поважають кордони Молдови та здатні надати реальні гарантії безпеки. Це дозволить нарешті почати процес виведення чужих армій та боєприпасів із регіону.

План на майбутнє

Ігор Гросу переконаний, що після завершення війни в Україні розв'язання придністровського питання стане ще актуальнішим. Саме тому Кишинів має бути готовим до рішучих кроків уже зараз, залучаючи підтримку Заходу. Влада не виключає навіть запровадження спеціального "зовнішнього управління" на час перехідного періоду для м’якої реінтеграції регіону.

"Очевидно, що для розв'язання проблеми виведення російської армії, яка перебуває тут незаконно, нам необхідна підтримка міжнародних партнерів. Після закінчення війни в Україні рішення приднестровського питання стане ще актуальнішим", — підкреслив посадовець.

Зараз головне завдання — детально пояснити ці ініціативи громадянам Молдови та закордонним партнерам, щоб підготувати ґрунт для остаточного об’єднання країни.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Молдова продовжує рух до вступу в Європейський Союз і одночасно шукає шлях до врегулювання придністровського конфлікту. Влада країни проводить внутрішні реформи та намагається зміцнити економіку й судову систему. Водночас на ситуацію впливають зовнішній тиск і безпекові ризики в регіоні. Однією з ключових проблем залишається питання російської військової присутності на території країни.

Також ми писали про те, що Росія з 2014 року використовує Придністров’я для тиску на Україну. Звідти велися диверсійні та інформаційні операції, а також діяли проросійські мережі. Водночас експерти не говорять про негайну воєнну загрозу. Йдеться радше про ризик ескалації та дестабілізації регіону.

Молдова Придністров'я
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
