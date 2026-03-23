Молдова предлагает изменить миротворческую миссию в Приднестровье

Памятник в Приднестровье.

Власти Молдовы инициируют полную перезагрузку ситуации с безопасностью в Приднестровье. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что нынешняя миротворческая операция исчерпала себя и только помогает России сохранять военное присутствие. Страна уже готовит план мирного объединения своих территорий вместе с международными партнерами.

Читайте также:

Старый формат не работает

По мнению главы парламента, нынешний механизм поддержания мира стал неэффективным и вредным для страны. Вместо реального урегулирования, он фактически замораживает конфликт и позволяет российским войскам незаконно находиться на левом берегу Днестра, в Приднестровье.

"Нынешний формат миротворческой миссии оказался очень токсичным и неэффективным. Абсолютно необходима смена миротворческой операции, ее замена на гражданскую миссию под международным мандатом", — подчеркнул Игорь Гросу.

Спикер считает, что новый механизм должен быть исключительно гражданским, а не военным. В него должны войти страны, которые уважают границы Молдовы и способны предоставить реальные гарантии безопасности. Это позволит наконец начать процесс вывода чужих армий и боеприпасов из региона.

План на будущее

Игорь Гросу убежден, что после завершения войны в Украине решение приднестровского вопроса станет еще более актуальным. Именно поэтому Кишинев должен быть готов к решительным шагам уже сейчас, привлекая поддержку Запада. Власти не исключают даже введения специального "внешнего управления" на время переходного периода для мягкой реинтеграции региона.

"Очевидно, что для решения проблемы вывода российской армии, которая находится здесь незаконно, нам необходима поддержка международных партнеров. После окончания войны в Украине решение приднестровского вопроса станет еще более актуальным", — подчеркнул чиновник.

Сейчас главная задача — детально объяснить эти инициативы гражданам Молдовы и зарубежным партнерам, чтобы подготовить почву для окончательного объединения страны.

Напомним, мы сообщали о том, что Молдова продолжает движение к вступлению в Европейский Союз и одновременно ищет путь к урегулированию приднестровского конфликта. Власти страны проводят внутренние реформы и пытаются укрепить экономику и судебную систему. В то же время на ситуацию влияют внешнее давление и риски безопасности в регионе. Одной из ключевых проблем остается вопрос российского военного присутствия на территории страны.

Также мы писали о том, что Россия с 2014 года использует Приднестровье для давления на Украину. Оттуда велись диверсионные и информационные операции, а также действовали пророссийские сети. В то же время эксперты не говорят о немедленной военной угрозе. Речь идет скорее о риске эскалации и дестабилизации региона.