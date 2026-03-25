Майбутнє Придністров'я: шлях поетапної реінтеграції

Президент Молдови Майя Санду заявила, що повернення Придністров’я до країни потребує часу та міжнародної підтримки. Процес передбачає демілітаризацію, демократизацію та економічне вирівнювання регіону. Влада Тирасполя, за її словами, не має великого вибору через соціальні та економічні труднощі. Документ із пропозиціями поетапної реінтеграції обговорюється з партнерами, але ще не є остаточною стратегією.

Поетапна реінтеграція

Президент Молдови Майя Санду пояснила, що урегулювання придністровського конфлікту не може відбутися миттєво. Потрібен тривалий перехідний період, який включає не лише демілітаризацію, а й глибокі зміни в політичній та економічній системі регіону. Важливу роль відіграє участь міжнародних партнерів, щоб процес проходив прозоро та безпечно. Документ, який зараз обговорюється, поки що не є остаточним, але окреслює можливі кроки для поетапної реінтеграції.

"Необхідний період демілітаризації, деолігархізації, демократизації на лівому березі Дністра. Це не відбудеться за два дні", — заявила президент.

Нестача продовольства

За словами Санду, адміністрація Тирасполя опинилася в складній ситуації через соціальні та економічні проблеми. Місцеві жителі стикаються з нестачею продовольства, тепла та нормальної інфраструктури, що змушує владу шукати нові рішення. Санду підкреслила, що економічні умови впливають на політичні рішення і можуть прискорити процес реінтеграції. Такий контекст робить позицію Тирасполя більш обмеженою та відкритою до переговорів.

"Людям потрібно харчування, тепло, можливість водити дітей у садки й школи. Коли режим більше не може забезпечити це, він шукає інші рішення", — пояснила президент.

Роль міжнародних партнерів

Бюро з реінтеграційної політики підготувало документ із можливими кроками поетапної інтеграції регіону. Він передбачає економічне та інституційне вирівнювання з Молдовою, а також участь міжнародних організацій у перехідний період. Санду зазначила, що обговорення триває, і важливо, щоб партнери були залучені до процесу на всіх стадіях. Лише після погодження з ними можна буде рухатися далі та робити конкретні кроки.

"Це початкова стадія обговорення з Європейським союзом. Коли у нас буде більш змістовна дискусія та можливі зобов’язання партнерів, тоді будемо просуватися далі", — зазначила президент.

Військова присутність Росії

Віце-прем’єр і міністр закордонних справ Міхай Попшой відзначив, що російські війська в Придністров’ї поступово зменшуються через відсутність ротації особового складу. Проте це не означає, що проблема вирішується сама собою, і Молдова працює над створенням умов для безпечного виведення військ. Ситуація ускладнюється тим, що остаточний результат залежить від закінчення війни в Україні та міжнародної підтримки. Влада країни розраховує на залучення партнерів для забезпечення стабільності та безпеки в регіоні.

"Суттєво скоротилася чисельність військ, але проблема не вирішиться сама. Ми працюємо над міжнародними умовами для їхнього виведення", — пояснив Попшой.

Молдова сподівається, що після завершення війни в Україні з’являться всі необхідні умови для повного виведення російських сил із лівого берега Дністра.

