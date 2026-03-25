Будущее Приднестровья: путь поэтапной реинтеграции
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что возвращение Приднестровья в страну требует времени и международной поддержки. Процесс предусматривает демилитаризацию, демократизацию и экономическое выравнивание региона. Власти Тирасполя, по ее словам, не имеет большого выбора из-за социальных и экономических трудностей. Документ с предложениями поэтапной реинтеграции обсуждается с партнерами, но еще не является окончательной стратегией.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.
Поэтапная реинтеграция
Президент Молдовы Майя Санду объяснила, что урегулирование приднестровского конфликта не может произойти мгновенно. Нужен длительный переходный период, который включает не только демилитаризацию, но и глубокие изменения в политической и экономической системе региона. Важную роль играет участие международных партнеров, чтобы процесс проходил прозрачно и безопасно. Документ, который сейчас обсуждается, пока не является окончательным, но определяет возможные шаги для поэтапной реинтеграции.
"Необходим период демилитаризации, деолигархизации, демократизации на левом берегу Днестра. Это не произойдет за два дня", — заявила президент.
Нехватка продовольствия
По словам Санду, администрация Тирасполя оказалась в сложной ситуации из-за социальных и экономических проблем. Местные жители сталкиваются с нехваткой продовольствия, тепла и нормальной инфраструктуры, что вынуждает власти искать новые решения. Санду подчеркнула, что экономические условия влияют на политические решения и могут ускорить процесс реинтеграции. Такой контекст делает позицию Тирасполя более ограниченной и открытой к переговорам.
"Людям нужно питание, тепло, возможность водить детей в садики и школы. Когда режим больше не может обеспечить это, он ищет другие решения", — пояснила президент.
Роль международных партнеров
Бюро по реинтеграционной политике подготовило документ с возможными шагами поэтапной интеграции региона. Он предусматривает экономическое и институциональное выравнивание с Молдовой, а также участие международных организаций в переходный период. Санду отметила, что обсуждение продолжается, и важно, чтобы партнеры были вовлечены в процесс на всех стадиях. Только после согласования с ними можно будет двигаться дальше и делать конкретные шаги.
"Это начальная стадия обсуждения с Европейским союзом. Когда у нас будет более содержательная дискуссия и возможные обязательства партнеров, тогда будем продвигаться дальше", — отметила президент.
Военное присутствие России
Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что российские войска в Приднестровье постепенно уменьшаются из-за отсутствия ротации личного состава. Однако это не означает, что проблема решается сама собой, и Молдова работает над созданием условий для безопасного вывода войск. Ситуация осложняется тем, что окончательный результат зависит от окончания войны в Украине и международной поддержки. Власти страны рассчитывают на привлечение партнеров для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
"Существенно сократилась численность войск, но проблема не решится сама. Мы работаем над международными условиями для их вывода", — пояснил Попшой.
Молдова надеется, что после завершения войны в Украине появятся все необходимые условия для полного вывода российских сил с левого берега Днестра.
Как сообщали Новини.LIVE, Молдова продолжает движение к вступлению в Европейский Союз и одновременно ищет путь к урегулированию приднестровского конфликта. Власти страны проводят внутренние реформы и пытаются укрепить экономику и судебную систему. В то же время на ситуацию влияют внешнее давление и риски безопасности в регионе.
Также Новини.LIVE писали, что власти Молдовы инициируют полную перезагрузку ситуации с безопасностью в Приднестровье. Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что нынешняя миротворческая операция исчерпала себя и лишь помогает России сохранять военное присутствие.
Читайте Новини.LIVE!