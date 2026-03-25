Будущее Приднестровья: путь поэтапной реинтеграции

Верховный совет непризнанной ПМР. Фото иллюстративное

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что возвращение Приднестровья в страну требует времени и международной поддержки. Процесс предусматривает демилитаризацию, демократизацию и экономическое выравнивание региона. Власти Тирасполя, по ее словам, не имеет большого выбора из-за социальных и экономических трудностей. Документ с предложениями поэтапной реинтеграции обсуждается с партнерами, но еще не является окончательной стратегией.

Поэтапная реинтеграция

Президент Молдовы Майя Санду объяснила, что урегулирование приднестровского конфликта не может произойти мгновенно. Нужен длительный переходный период, который включает не только демилитаризацию, но и глубокие изменения в политической и экономической системе региона. Важную роль играет участие международных партнеров, чтобы процесс проходил прозрачно и безопасно. Документ, который сейчас обсуждается, пока не является окончательным, но определяет возможные шаги для поэтапной реинтеграции.

"Необходим период демилитаризации, деолигархизации, демократизации на левом берегу Днестра. Это не произойдет за два дня", — заявила президент.

Нехватка продовольствия

По словам Санду, администрация Тирасполя оказалась в сложной ситуации из-за социальных и экономических проблем. Местные жители сталкиваются с нехваткой продовольствия, тепла и нормальной инфраструктуры, что вынуждает власти искать новые решения. Санду подчеркнула, что экономические условия влияют на политические решения и могут ускорить процесс реинтеграции. Такой контекст делает позицию Тирасполя более ограниченной и открытой к переговорам.

"Людям нужно питание, тепло, возможность водить детей в садики и школы. Когда режим больше не может обеспечить это, он ищет другие решения", — пояснила президент.

Роль международных партнеров

Бюро по реинтеграционной политике подготовило документ с возможными шагами поэтапной интеграции региона. Он предусматривает экономическое и институциональное выравнивание с Молдовой, а также участие международных организаций в переходный период. Санду отметила, что обсуждение продолжается, и важно, чтобы партнеры были вовлечены в процесс на всех стадиях. Только после согласования с ними можно будет двигаться дальше и делать конкретные шаги.

"Это начальная стадия обсуждения с Европейским союзом. Когда у нас будет более содержательная дискуссия и возможные обязательства партнеров, тогда будем продвигаться дальше", — отметила президент.

Военное присутствие России

Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что российские войска в Приднестровье постепенно уменьшаются из-за отсутствия ротации личного состава. Однако это не означает, что проблема решается сама собой, и Молдова работает над созданием условий для безопасного вывода войск. Ситуация осложняется тем, что окончательный результат зависит от окончания войны в Украине и международной поддержки. Власти страны рассчитывают на привлечение партнеров для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

"Существенно сократилась численность войск, но проблема не решится сама. Мы работаем над международными условиями для их вывода", — пояснил Попшой.

Молдова надеется, что после завершения войны в Украине появятся все необходимые условия для полного вывода российских сил с левого берега Днестра.

