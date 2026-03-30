Вирішення Придністровського конфлікту: допомога ЄС та Румунії

У Молдові вважають, що рух до ЄС може допомогти вирішити придністровський конфлікт. Влада робить ставку на мирний діалог і політичні інструменти. Країна також посилює співпрацю з Румунією, яка підтримує її на цьому шляху. Водночас у Кишиневі готуються до можливих економічних наслідків для регіону.

Курс на ЄС

Молдова перебуває в активній фазі європейської інтеграції. У Кишиневі розглядають цей процес як шанс не лише для розвитку країни, а й для вирішення давніх конфліктів. Зокрема, йдеться про Придністров’я, яке роками залишається поза контролем центральної влади. Уряд робить акцент на мирному врегулюванні та вважає, що європейський курс може створити нові умови для діалогу.

"Ми хочемо врегулювати конфлікт мирним шляхом із дотриманням територіальної цілісності та суверенітету. Вважаю, що в міру просування європейської інтеграції може бути вирішена і придністровська проблема", — заявив посол Молдови в Бухаресті Міхай Мицу.

Підтримка Румунії

Важливу роль у цьому процесі відіграє Румунія. Саме вона залишається ключовим партнером Молдови та активно підтримує її на міжнародній арені. Співпраця між країнами посилилася, зокрема у питаннях європейської інтеграції та дипломатичних контактів. Це дозволяє Кишиневу швидше просувати свої інтереси в ЄС і отримувати додаткову підтримку.

"Румунія — наш партнер і найважливіша підтримка на цьому шляху. Завдяки Румунії наш голос чують у країнах ЄС, що допомагає нам просуватися в цьому складному процесі", — наголосив Міхай Мицу.

Соціальні компенсації

Паралельно з політичними процесами влада готується до економічних викликів. У разі змін на енергетичному ринку Придністров’я жителі можуть зіткнутися зі зростанням тарифів. Це пов’язано з переходом на ринкові ціни на газ та інші ресурси. Щоб пом’якшити можливий удар по гаманцях людей, уряд розглядає варіанти соціальної підтримки.

"Ми плануємо передбачити підтримку для тих громадян, які її потребують. Основна частина людей буде зацікавлена в такій допомозі для оплати енергоресурсів", — пояснив віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь.

Основним джерелом допомоги планують зробити Фонд конвергенції. У ньому передбачені не лише інфраструктурні проєкти, а й кошти для соціальної підтримки. Саме з цього фонду можуть компенсувати частину витрат на газ і електроенергію для вразливих категорій населення.

Як повідомляли Новини.LIVE, влада Молдови ініціює повне перезавантаження безпекової ситуації у Придністров'ї. Спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що нинішня миротворча операція вичерпала себе і лише допомагає Росії зберігати військову присутність. Країна вже готує план мирного об’єднання своїх територій разом із міжнародними партнерами.

Також Новини.LIVE писали, що Молдова продовжує рух до вступу в Європейський Союз і одночасно шукає шлях до врегулювання придністровського конфлікту. Влада країни проводить внутрішні реформи та намагається зміцнити економіку й судову систему. Водночас на ситуацію впливають зовнішній тиск і безпекові ризики в регіоні. Однією з ключових проблем залишається питання російської військової присутності на території країни.