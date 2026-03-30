Памятник Суворову в Тирасполе.

В Молдове считают, что движение в ЕС может помочь решить приднестровский конфликт. Власти делают ставку на мирный диалог и политические инструменты. Страна также усиливает сотрудничество с Румынией, которая поддерживает ее на этом пути. В то же время в Кишиневе готовятся к возможным экономическим последствиям для региона.

Курс на ЕС

Молдова находится в активной фазе европейской интеграции. В Кишиневе рассматривают этот процесс как шанс не только для развития страны, но и для решения давних конфликтов. В частности, речь идет о Приднестровье, которое годами остается вне контроля центральной власти. Правительство делает акцент на мирном урегулировании и считает, что европейский курс может создать новые условия для диалога.

"Мы хотим урегулировать конфликт мирным путем с соблюдением территориальной целостности и суверенитета. Считаю, что по мере продвижения европейской интеграции может быть решена и приднестровская проблема", — заявил посол Молдовы в Бухаресте Михай Мицу.

Поддержка Румынии

Важную роль в этом процессе играет Румыния. Именно она остается ключевым партнером Молдовы и активно поддерживает ее на международной арене. Сотрудничество между странами усилилось, в частности в вопросах европейской интеграции и дипломатических контактов. Это позволяет Кишиневу быстрее продвигать свои интересы в ЕС и получать дополнительную поддержку.

"Румыния - наш партнер и важнейшая поддержка на этом пути. Благодаря Румынии наш голос слышат в странах ЕС, что помогает нам продвигаться в этом сложном процессе", — подчеркнул Михай Мицу.

Социальные компенсации

Параллельно с политическими процессами власть готовится к экономическим вызовам. В случае изменений на энергетическом рынке Приднестровья жители могут столкнуться с ростом тарифов. Это связано с переходом на рыночные цены на газ и другие ресурсы. Чтобы смягчить возможный удар по кошелькам людей, правительство рассматривает варианты социальной поддержки.

"Мы планируем предусмотреть поддержку для тех граждан, которые в ней нуждаются. Основная часть людей будет заинтересована в такой помощи для оплаты энергоресурсов", — пояснил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Основным источником помощи планируют сделать Фонд конвергенции. В нем предусмотрены не только инфраструктурные проекты, но и средства для социальной поддержки. Именно из этого фонда могут компенсировать часть расходов на газ и электроэнергию для уязвимых категорий населения.

