Наступ на Одесу: загроза з боку Придністров'я залишається

Стела на в'їзді в Придністров'я. Фото ілюстративне: ОК "Захід".

На півдні України фіксують ознаки потенційної загрози. Йдеться, зокрема, про наступ РФ з території Придністров’я. Водночас ситуація залишається під контролем українських сил. Оборона посилюється, а ризик провокацій враховують.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Наступ з Придністров’я

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що розмови про можливу загрозу для Одещини та напрямку Придністров’я не означають підготовку до негайного наступу. За його словами, це типова тактика ворога, коли на фронті немає результатів.

"Коли у противника не виходить на лінії бойового зіткнення, він починає імітувати загрози — як інформаційно, так і діями", — зазначив Братчук.

Він підкреслив, що всі сигнали про ризики свідчать про те, що ситуацію відстежують і контролюють. Українські сили заздалегідь готуються до можливих сценаріїв розвитку подій.

Протидія ворогу

За словами Сергія Братчука, на потенційно небезпечних напрямках уже ведуться оборонні роботи. Йдеться про укріплення позицій і посилення захисту. Також сили оборони демонстрували підготовку на Придністровському напрямку.

"Ситуація під контролем. Але провокації виключати не можна. На кожну таку дію буде адекватна відповідь", — додав він.

Братчук наголосив, що ризики залишаються постійними, однак українська сторона готова реагувати. Контроль за кордонами і ситуацією в регіоні триває безперервно.

Що відомо про загрозу з Придністров’я

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія може розглядати розширення загроз на південному напрямку. Серед можливих сценаріїв — активність з боку невизнаного Придністров’я. Йдеться не про негайний наступ, а про довгострокові плани та потенційні провокації. За його словами, російська сторона може намагатися створювати так звані "буферні зони" не лише вздовж північного кордону, а й на нових напрямках. Зокрема, вперше з’являється інформація про можливий напрямок з боку Придністров’я — у бік Вінницької області. Це може свідчити про спроби розширити географію тиску.

Водночас Паліса зазначив, що наразі Росія не має достатніх ресурсів, щоб реалізувати всі ці плани одночасно. Основні бойові дії залишаються зосередженими на сході, тоді як на півдні йдеться передусім про потенційні ризики. Він наголосив, що такі сценарії враховуються, а ситуація перебуває під контролем. Це дозволяє заздалегідь готуватися до можливих викликів і посилювати оборону на відповідних напрямках.

