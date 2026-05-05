Наступление на Одессу: угроза со стороны Приднестровья остается

Стела на въезде в Приднестровье. Фото иллюстративное: ОК "Запад".

На юге Украины фиксируют признаки потенциальной угрозы. Речь идет, в частности, о наступлении РФ с территории Приднестровья. В то же время ситуация остается под контролем украинских сил. Оборона усиливается, а риск провокаций учитывают.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Наступление из Приднестровья

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, что разговоры о возможной угрозе для Одесской области и направлении Приднестровья не означают подготовку к немедленному наступлению. По его словам, это типичная тактика врага, когда на фронте нет результатов.

"Когда у противника не получается на линии боевого соприкосновения, он начинает имитировать угрозы — как информационно, так и действиями", — отметил Братчук.

Он подчеркнул, что все сигналы о рисках свидетельствуют о том, что ситуацию отслеживают и контролируют. Украинские силы заранее готовятся к возможным сценариям развития событий.

Читайте также:

Противодействие врагу

По словам Сергея Братчука, на потенциально опасных направлениях уже ведутся оборонительные работы. Речь идет об укреплении позиций и усилении защиты. Также силы обороны демонстрировали подготовку на Приднестровском направлении.

"Ситуация под контролем. Но провокации исключать нельзя. На каждое такое действие будет адекватный ответ", — добавил он.

Братчук подчеркнул, что риски остаются постоянными, однако украинская сторона готова реагировать. Контроль за границами и ситуацией в регионе продолжается непрерывно.

Что известно об угрозе из Приднестровья

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия может рассматривать расширение угроз на южном направлении. Среди возможных сценариев - активность со стороны непризнанного Приднестровья. Речь идет не о немедленном наступлении, а о долгосрочных планах и потенциальных провокациях. По его словам, российская сторона может пытаться создавать так называемые "буферные зоны" не только вдоль северной границы, но и на новых направлениях. В частности, впервые появляется информация о возможном направлении со стороны Приднестровья — в сторону Винницкой области. Это может свидетельствовать о попытках расширить географию давления.

В то же время Палиса отметил, что сейчас Россия не имеет достаточных ресурсов, чтобы реализовать все эти планы одновременно. Основные боевые действия остаются сосредоточенными на востоке, тогда как на юге речь идет прежде всего о потенциальных рисках. Он подчеркнул, что такие сценарии учитываются, а ситуация находится под контролем. Это позволяет заранее готовиться к возможным вызовам и усиливать оборону на соответствующих направлениях.

Как сообщали Новbyи.LIVE, морские дроны существенно изменили ситуацию в Черном море. Российские корабли все реже выходят в открытое море. Это повлияло и на возможности десантных операций. В то же время Крым остается важным узлом для армии РФ, но и он под постоянными ударами.

Также Новbyи.LIVE писали, что украинские силы снова нанесли болезненный удар по российскому флоту в оккупированном Крыму. Под прицелом оказались большие десантные корабли и сверхсовременная станция радиолокации. Это не просто успешная атака, а стратегическое "обнуление" планов врага на юге. Удары по военным объектам и флоту заставляют РФ пересматривать расположение своих сил.