Главная Одесса Российские паспорта для Приднестровья: угроза для Одесчины

Российские паспорта для Приднестровья: угроза для Одесчины

Дата публикации 17 мая 2026 11:30
Памятник в городе Тирасполе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После решений России по Приднестровью в Украине снова заговорили о рисках для Одесской области и южной границы. На фоне упрощения получения российских паспортов для жителей непризнанного региона военные и эксперты напоминают, что РФ уже использовала Приднестровье для диверсий и провокаций в начале полномасштабной войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире телемарафона "Мы — Украина".

Напряжение на границе с ПМР

Сергей Братчук напоминает, что подобные сценарии уже использовались Россией в начале большой войны. Именно через территорию непризнанного региона тогда пытались действовать российские диверсионные группы. По словам эксперта, это направление и сейчас остается потенциальной точкой риска для Одесской области.

"В начале полномасштабного вторжения мы как раз с этим сталкивались, потому что первые диверсионно-разведывательные группы в Украину забрасывались именно из так называемого Приднестровья", — сказал Братчук.

Ситуация в Приднестровье

По его словам, еще в 2022 году в Приднестровье проводили так называемые "мобилизационные сборы", однако реальной поддержки среди местных жителей они не имели. Он объясняет, что многие люди пытались любым способом избежать участия в таких процессах. Часть жителей выезжала в Молдову, опасаясь, что их могут использовать в военных сценариях России.

"Мы видели, как люди брали молдавские паспорта и бежали в Молдову, чтобы не попасть на эти сборы, потому что понимали — местное ФСБ и российские оккупанты могут использовать их для провокаций", — говорит Сергей Братчук.

Несколько гражданств в ПМР

По словам эксперта, дополнительную проблему создает и ситуация с документами у жителей непризнанного региона. Часть людей одновременно имеет несколько гражданств, в частности молдавские, украинские и российские паспорта. Братчук отмечает, что это дает возможность отдельным людям передвигаться через разные страны и использовать различные маршруты. Именно поэтому вопрос безопасности у южной границы остается чувствительным для Украины.

"На руках у этих людей очень много паспортов. Это и паспорта Молдовы, и паспорта Украины, и, к сожалению, паспорта Российской Федерации", — добавил Братчук.

Несмотря на риски, украинские военные отмечают, что ситуация на этом направлении контролируемая. По словам Братчука, Украина понимает возможные сценарии действий России и готова реагировать на них.

Что говорит Зеленский о ситуации вокруг ПМР

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил ситуацию вокруг Приднестровья с министром иностранных дел Андреем Сибигой и заявил о новых действиях России в регионе. Он отметил, что упрощение получения российского гражданства для жителей Приднестровья может иметь сразу несколько целей — от политического влияния до потенциального привлечения людей в российскую армию. В Кремле таким образом фактически пытаются закрепить за собой этот регион.

Реакция Молдовы на выдачу паспортов РФ в ПМР

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что решение Кремля упростить выдачу российских паспортов жителям непризнанного Приднестровья может быть связано с желанием увеличить мобилизационный ресурс для войны против Украины. Об этом пишет NewsMaker.

По его словам, Россия пытается привлечь в армию как можно больше людей, поскольку в последнее время темпы набора военнослужащих снизились. Мунтяну также подчеркнул, что российское гражданство сегодня означает не только определенные возможности, но и конкретные обязанности, в частности уплату налогов и другие обязательства перед государством.

Премьер призвал жителей Приднестровья внимательно относиться к подобным решениям и учитывать возможные последствия получения российского паспорта.

Кроме того, Кишинев планирует обсудить реакцию на указ, подписанный Владимиром Путиным. Молдова не исключает, что в связи с этим может вызвать российского посла для дачи объяснений.

Ранее Новини.LIVE писали, что представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, что разговоры о возможной угрозе для Одесской области и направления Приднестровья не означают подготовку к немедленному наступлению. По его словам, это типичная тактика врага, когда на фронте нет результатов.

Также Новини.LIVE писали, что на границе с ПМР продолжают строить инженерные заграждения, обустраивать минные поля и рокадные дороги для быстрой переброски сил и техники. В командовании отмечают, что это позволит сформировать эшелонированную систему защиты и оперативно реагировать на возможные провокации или агрессивные действия. Особое внимание также уделяют безопасности местных жителей, работе аграриев и взаимодействию военных с общинами приграничных районов.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
