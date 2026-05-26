Одессу готовят к круговой обороне: работы завершаются

укрытие на границе с Приднестровьем.

Одесса и область постоянно остаются под угрозой российских атак. РФ регулярно обстреливает регион дронами и ракетами и не скрывает планов относительно юга Украины. Поэтому вокруг города усиливают оборону, укрепляют границу и наращивают систему защиты неба. Военные говорят, что любая попытка прорыва будет иметь для врага серьезные последствия.

Круговая оборона

Вокруг Одессы завершается строительство многокилометровой системы укреплений. На разных участках обустраивают противотанковые рвы, блиндажи, устанавливают колючую проволоку, "зубы дракона" и специальные заграждения. Военные отмечают, что такие работы нужны для того, чтобы у врага не было шансов на высадку или прорыв. По их словам, мощная оборона наоборот снижает риск нового наступления на регион.

Укрепление границы

Украина также продолжает усиливать приднестровский участок границы в Одесской области. Там наращивают фортификации, системы наблюдения и многоуровневую защиту. Исполняющий обязанности председателя Госпогранслужбы Валерий Вавринюк посетил подразделения Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов. Основное внимание во время поездки уделили именно инженерному обустройству границы и готовности к возможным провокациям.

В ГПСУ отмечают, что приднестровское направление остается под особым контролем из-за рисков дестабилизации вблизи Одесской области.

Защита неба

Начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков заявил, что система защиты Одессы постоянно усиливается. По его словам, сейчас украинские силы сбивают 70-80% российских "шахедов". Кроме мобильных огневых групп, в небе работают специальные экипажи-перехватчики, а их количество увеличивают.

Также в области готовят добровольцев, которые в случае угрозы могут присоединиться к национальному сопротивлению.

Как сообщали Новини.LIVE, на юге Украины фиксируют признаки потенциальной угрозы. Речь идет, в частности, о наступлении РФ с территории Приднестровья. В то же время ситуация остается под контролем украинских сил. Оборона усиливается, а риск провокаций учитывается.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса остается для Кремля главной целью на юге, поскольку контроль над городом означает господство в Черном море. По словам эксперта, враг хочет захватить порты и логистические узлы, чтобы заблокировать Украину и выйти к границам Молдовы.