Головна Одеса На Одещині посилюють захист кордону біля Придністров'я

На Одещині посилюють захист кордону біля Придністров’я

Дата публікації: 24 травня 2026 11:26
Прикордонники на кордоні з ПМР. Фото: Південне регіональне управніння Держприкордонслужби України

Україна продовжує укріплювати придністровську ділянку кордону в Одеській області. Прикордонники нарощують фортифікації, системи спостереження та багаторівневу систему захисту на тлі постійних ризиків провокацій з боку РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники оглядають місцевість. Фото: Південне регіональне управніння Держприкордонслужби України

Україна будує фортифікації на кордоні

За їхньою інформацією, виконувач обов’язків голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк здійснив робочу поїздку до підрозділів Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів.

Основний акцент під час поїздки зробили саме на інженерному облаштуванні кордону. Йдеться про розвиток систем спостереження, нарощення фортифікаційних споруд та вдосконалення ешелонованої системи охорони кордону на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Прикорданники спілкуються. Фото: Південне регіональне управніння Держприкордонслужби України

Загроза з боку ПМР

Фактично Україна продовжує зміцнювати південний напрямок на тлі постійних попереджень про можливі провокації та спроби дестабілізації ситуації поблизу Одещини. Під час перебування у підрозділах Валерій Вавринюк також поспілкувався з прикордонниками та вручив військовослужбовцям нагороди й відзнаки.

"Сьогодні прикордонники — це не лише охоронці державних рубежів, а й воїни, які разом із Силами оборони України виконують бойові завдання на найскладніших напрямках. Дякую кожному військовослужбовцю за мужність, професіоналізм, стійкість та вірність Присязі", — зазначив Валерій Вавринюк.

У ДПСУ наголосили, що система охорони українсько-молдовського кордону в межах придністровського сегмента перебуває під особливою увагою.

Нарада з прикордонниками. Фото: Південне регіональне управніння Держприкордонслужби України
Нагородження прикордонників. Фото: Південне регіональне управніння Держприкордонслужби України

Раніше Новини.LIVE писали, що на півдні України фіксують ознаки потенційної загрози. Йдеться, зокрема, про наступ РФ з території Придністров’я. Водночас ситуація залишається під контролем українських сил. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна продовжує зміцнювати кордон із невизнаним Придністров’ям. На південно-західному напрямку облаштовують інженерні загородження, будують рокадні дороги та посилюють оборонні рубежі. Українські військові готуються до різних сценаріїв розвитку подій та нарощують систему швидкого реагування. 

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
