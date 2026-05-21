Російські війська в Придністров'ї: Молдова чекає допомоги від ЄС

Російська база у так званій ПМР.

Російські війська в окупованому Придністров’ї залишаються загрозою для безпеки Молдови та всього регіону. Кишинів розраховує на мирне врегулювання конфлікту за допомогою ЄС та виведення армії РФ із території держави.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила під час церемонії у Європарламенті в Страсбурзі, інформує Новини.LIVE.

Вивід війск РФ і Придністров'я

За словами Маї Санду, дедалі більше жителів Придністров’я їдуть працювати на підконтрольну уряду Молдови територію та все менше покладаються на Росію. Президентка також згадала енергетичну кризу, яку пережив регіон після припинення постачання російського газу.

"Жителі Придністров’я зрозуміли, що не можуть покладатися на Росію, тому що пережили енергетичну кризу посеред зими, коли Москва припинила постачання газу", — сказала Мая Санду.

Водночас вона підкреслила, що головною проблемою залишається саме військова присутність РФ у невизнаному регіоні. Президентка Молдови каже, що Кишинів сподівається отримати геополітичну можливість для остаточного врегулювання придністровського питання без війни. За її словами, влада країни не планує силового сценарію та продовжує наполягати виключно на мирному рішенні конфлікту.

"Ми сподіваємося, що у нас з’явиться геополітична можливість врегулювати це питання мирним шляхом. Це наше зобов’язання — вирішити конфлікт саме мирним способом", — додала Санду.

Паспорти РФ у Придністров'ї

Окремо Санду прокоментувала і нещодавній указ президента РФ Володимира Путіна про спрощене отримання російського громадянства для жителів Придністров’я. За словами президентки Молдови, Кишинів сприймає такі дії як чергову спробу політичного тиску та залякування з боку Москви.

"Ми знаємо, що Росія намагається нам погрожувати, і цей указ може бути частиною плану із залякування. Але ми не дозволимо Росії впливати на нашу внутрішню чи зовнішню політику через такі погрози", — додала Мая Санду.

Вона також наголосила, що Кремль не цінує людські життя та вже неодноразово намагався залучати громадян інших країн до війни проти України. Втім, за її словами, самі жителі Придністров’я не хочуть брати участь у бойових діях.

