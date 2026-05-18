РФ роздає паспорти у Придністров’ї: реакція президентки Молдови

Паспорт ПМР.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Кремль може використати спрощену видачу російських паспортів у Придністров’ї для залучення людей до війни проти України. За її словами, Москва також намагається посилити вплив на регіон біля Одещини.

Заява президентки Молдови Майї Санду під час безпекової конференції у Таллінні.

Реакція Молдови на паспорти РФ

Майя Санду припустила, що Росія може шукати додатковий людський ресурс для війни проти України. Йдеться про указ, який підписав Володимир Путін. Документ дозволяє мешканцям Придністров’я отримувати російські паспорти без обов’язкового проживання в Росії та без знання російської мови.

За словами президентки, після початку повномасштабної війни багато мешканців Придністров’я навпаки почали оформлювати громадянство Молдови, оскільки почувалися безпечніше саме з молдовськими документами, а не російськими.

Санду також заявила, що Москва намагається тиснути на Кишинів у питанні реінтеграції Придністров’я — регіону, де російські війська залишаються ще з часів розпаду СРСР.

Зазначимо, що днями прем’єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну також заявив, що рішення Кремля спростити видачу російських паспортів жителям невизнаного Придністров’я може бути пов’язане зі спробою збільшити мобілізаційний ресурс для війни проти України.

За його словами, Росія намагається залучити якомога більше людей до армії, оскільки останнім часом темпи набору військових знизилися. Мунтяну також наголосив, що російське громадянство сьогодні означає не лише певні можливості, а й конкретні обов’язки — зокрема податки та інші державні зобов’язання.

Прем’єр закликав мешканців Придністров’я уважно ставитися до таких рішень і враховувати можливі наслідки отримання російського паспорта.

Що каже Зеленський про ситуацію навколо ПМР

Водночас Президент України Володимир Зеленський уже обговорив ситуацію навколо Придністров’я з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та заявив про нові дії Росії в регіоні. Президент наголосив, що спрощення отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я може мати одразу кілька цілей — від політичного впливу до потенційного залучення людей до російської армії.

