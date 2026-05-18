РФ раздает паспорта в Приднестровье: реакция президента Молдовы

Паспорт ПМР.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль может использовать упрощенную выдачу российских паспортов в Приднестровье для привлечения людей к войне против Украины. По ее словам, Москва также пытается усилить влияние на регион возле Одесской области.

Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду во время конференции по безопасности в Таллинне.

Реакция Молдовы на паспорта РФ

Майя Санду предположила, что Россия может искать дополнительный человеческий ресурс для войны против Украины. Речь идет об указе, который подписал Владимир Путин. Документ позволяет жителям Приднестровья получать российские паспорта без обязательного проживания в России и без знания русского языка.

По словам президента, после начала полномасштабной войны многие жители Приднестровья наоборот начали оформлять гражданство Молдовы, поскольку чувствовали себя безопаснее именно с молдавскими документами, а не российскими.

Санду также заявила, что Москва пытается давить на Кишинев в вопросе реинтеграции Приднестровья — региона, где российские войска остаются еще со времен распада СССР.

Отметим, что на днях премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну также заявил, что решение Кремля упростить выдачу российских паспортов жителям непризнанного Приднестровья может быть связано с попыткой увеличить мобилизационный ресурс для войны против Украины.

По его словам, Россия пытается привлечь как можно больше людей в армию, поскольку в последнее время темпы набора военных снизились. Мунтяну также отметил, что российское гражданство сегодня означает не только определенные возможности, но и конкретные обязанности — в частности налоги и другие государственные обязательства.

Премьер призвал жителей Приднестровья внимательно относиться к таким решениям и учитывать возможные последствия получения российского паспорта.

Что говорит Зеленский о ситуации вокруг ПМР

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил ситуацию вокруг Приднестровья с министром иностранных дел Андреем Сибигой и заявил о новых действиях России в регионе. Президент подчеркнул, что упрощение получения российского гражданства для жителей Приднестровья может иметь сразу несколько целей — от политического влияния до потенциального привлечения людей в российскую армию.

