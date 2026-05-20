В РФ згадали про Придністров’я: ризики для Молдови та Одеси

Указ Путіна про спрощене отримання російських паспортів для жителів Придністров’я знову привернув увагу до ситуації біля південного кордону України. Після початку повномасштабної війни саме невизнаний регіон неодноразово згадували у контексті можливих ризиків для Одещини та Молдови.

Оазу Нантой у інтерв'ю для українського журналіста Віталія Портникова.

Паспорти РФ у Придністров'ї

Оазу Нантой каже, що Росія і без цього роками масово видавала свої паспорти на лівому березі Дністра. Саме тому нинішній документ, на його думку, більше схожий на інформаційний та психологічний тиск.

"Це елемент спроби залякати Республіку Молдова. Не більше того. Коли я подивився на цей так званий указ, то зрозумів, що він не має і не може мати жодної юридичної сили", — розповів політолог.

Ексдепутат звертає увагу і на формулювання самого документа. Він наголошує, що у тексті вказано просто "Придністров’я", а не офіційна назва регіону чи невизнаної "ПМР".

"У документі навіть не написано "Придністровський регіон Республіки Молдова" чи "Придністровська молдавська республіка". Там просто написано "Придністров’я". Це чистої води юридичний блеф", — каже Оазу Нантой.

Яка ситуація у Придністров'ї зараз

Водночас у Молдові зазначають, що росія майже не підтримує регіон економічно. Тому дедалі більше жителів окупованого Придністров'я орієнтуються на Кишинів та Європу. Політолог Оазу Нантой нагадує, що після безвізу з ЄС мешканці лівого берега масово почали оформлювати саме молдовські паспорти.

"Сьогодні є абсолютно достовірні цифри, що більшість жителів лівого берега вже має громадянство Республіки Молдова. Після 24 лютого 2022 року кількість охочих отримати молдовські паспорти зросла у кілька разів", — сказав ексдепутат.

За словами Церану, навіть серед людей, які формально служать у російських структурах у Придністров’ї, немає великого бажання воювати за Росію. Він каже, що після початку великої війни частина людей взагалі намагалася виїхати з регіону або уникнути будь-якої участі у військових сценаріях Кремля.

Чиє є ризики для Одещини та Молдови

Також експерт в інтерв'ю нагадав, що після початку повномасштабної війни для Одеської області та Молдови існували реальні ризики з боку Придністров’я. Тоді в Україні побоювалися, що Росія може спробувати використати регіон для дестабілізації ситуації на півдні.

Церану згадує і події весни 2022 року, коли російські війська зруйнували міст у Затоці. У той період активно обговорювався сценарій можливого просування РФ через південь Одещини у напрямку Молдови.

"Ми не повинні забувати про проєкт "Новоросія". Ми не повинні забувати так звану "республіку Будяк". Тоді ці ризики для Одеси та півдня України справді існували", — зазначив Оазу Нантой.

Політолог вважає, що зараз Кремль намагається використати тему Придністров’я ще й для психологічного тиску на Молдову та її європейський курс. За його словами, Росія хоче показати, що все ще має важелі впливу в регіоні, навіть попри ослаблення своїх позицій.

"Цей декрет — безпорадна спроба залякати Молдову. Росія намагається показати, що досі контролює ситуацію навколо Придністров’я. Регіон як інструмент Росії приречений. Там уже відбувається поступова ерозія цього режиму", — додав Оазу Нантой.

Захист України від ПМР

на півдні України фіксують ознаки потенційної загрози. Йдеться, зокрема, про наступ РФ з території Придністров'я. Водночас ситуація залишається під контролем українських сил.

Україна продовжує зміцнювати кордон із невизнаним Придністров'ям. На південно-західному напрямку облаштовують інженерні загородження, будують рокадні дороги та посилюють оборонні рубежі. Українські військові готуються до різних сценаріїв розвитку подій та нарощують систему швидкого реагування.