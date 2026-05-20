В РФ вспомнили о Приднестровье: риски для Молдовы и Одессы

Блокпост в ПМР. Фото иллюстративное: УНИАН

Указ Путина об упрощенном получении российских паспортов для жителей Приднестровья снова привлек внимание к ситуации у южной границы Украины. После начала полномасштабной войны именно непризнанный регион неоднократно упоминали в контексте возможных рисков для Одесской области и Молдовы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление экс-депутата парламента Молдовы и политолога Оазу Нантой в интервью для украинского журналиста Виталия Портникова.

Паспорта РФ в Приднестровье

Оазу Нантой говорит, что Россия и без этого годами массово выдавала свои паспорта на левом берегу Днестра. Именно поэтому нынешний документ, по его мнению, больше похож на информационное и психологическое давление.

"Это элемент попытки запугать Республику Молдова. Не более того. Когда я посмотрел на этот так называемый указ, то понял, что он не имеет и не может иметь никакой юридической силы", — рассказал политолог.

Экс-депутат обращает внимание и на формулировку самого документа. Он отмечает, что в тексте указано просто "Приднестровье", а не официальное название региона или непризнанной "ПМР".

"В документе даже не написано "Приднестровский регион Республики Молдова" или "Приднестровская молдавская республика". Там просто написано "Приднестровье". Это чистой воды юридический блеф", — говорит Оазу Нантой.

Какая ситуация в Приднестровье сейчас

В то же время в Молдове отмечают, что Россия почти не поддерживает регион экономически. Поэтому все больше жителей оккупированного Приднестровья ориентируются на Кишинев и Европу. Политолог Оазу Нантой напоминает, что после безвиза с ЕС жители левого берега массово начали оформлять именно молдавские паспорта.

"Сегодня есть абсолютно достоверные цифры, что большинство жителей левого берега уже имеет гражданство Республики Молдова. После 24 февраля 2022 года количество желающих получить молдавские паспорта выросло в несколько раз", — сказал экс-депутат.

По словам Оазу Нантоя, даже среди людей, которые формально служат в российских структурах в Приднестровье, нет большого желания воевать за Россию. Он говорит, что после начала большой войны часть людей вообще пыталась уехать из региона или избежать любого участия в военных сценариях Кремля.

Военная база в ПМР. Фото иллюстративное: УНИАН

Чье есть риски для Одесской области и Молдовы

Также эксперт в интервью напомнил, что после начала полномасштабной войны для Одесской области и Молдовы существовали реальные риски со стороны Приднестровья. Тогда в Украине опасались, что Россия может попытаться использовать регион для дестабилизации ситуации на юге.

Церану вспоминает и события весны 2022 года, когда российские войска разрушили мост в Заливе. В тот период активно обсуждался сценарий возможного продвижения РФ через юг Одесской области в направлении Молдовы.

"Мы не должны забывать о проекте "Новороссия". Мы не должны забывать так называемую "республику Будяк". Тогда эти риски для Одессы и юга Украины действительно существовали", — отметил Оазу Нантой.

Политолог считает, что сейчас Кремль пытается использовать тему Приднестровья еще и для психологического давления на Молдову и ее европейский курс. По его словам, Россия хочет показать, что все еще имеет рычаги влияния в регионе, даже несмотря на ослабление своих позиций.

"Этот декрет — беспомощная попытка запугать Молдову. Россия пытается показать, что до сих пор контролирует ситуацию вокруг Приднестровья. Регион как инструмент России обречен. Там уже происходит постепенная эрозия этого режима", — добавил Оазу Нантой.

Защита Украины от ПМР

