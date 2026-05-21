Российские войска в Приднестровье: Молдова ждет помощи от ЕС

Российская база в так называемой ПМР. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские войска в оккупированном Приднестровье остаются угрозой безопасности Молдовы и всего региона. Кишинев рассчитывает на мирное урегулирование конфликта с помощью ЕС и вывод армии РФ с территории государства.

Об этом президент Молдовы Мая Санду заявила во время церемонии в Европарламенте в Страсбурге, информирует Новини.LIVE.

Вывод войск РФ и Приднестровья

По словам Май Санду, все больше жителей Приднестровья едут работать на подконтрольную правительству Молдовы территорию и все меньше полагаются на Россию. Президент также вспомнила энергетический кризис, который пережил регион после прекращения поставок российского газа.

"Жители Приднестровья поняли, что не могут полагаться на Россию, потому что пережили энергетический кризис среди зимы, когда Москва прекратила поставки газа", — сказала Майя Санду.

В то же время, она подчеркнула, что главной проблемой остается именно военное присутствие РФ в непризнанном регионе. Президент Молдовы говорит, что Кишинев надеется получить геополитическую возможность для окончательного урегулирования приднестровского вопроса без войны. По ее словам, власти страны не планируют силовой сценарий и продолжают настаивать исключительно на мирном решении конфликта.

"Мы надеемся, что у нас появится геополитическая возможность урегулировать этот вопрос мирным путем. Это наше обязательство — разрешить конфликт именно мирным способом", — добавила Санду.

Паспорта РФ в Приднестровье

Отдельно Санду прокомментировала и недавний указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей Приднестровья. По словам президентки Молдовы, Кишинев воспринимает такие действия, как очередную попытку политического давления и запугивания со стороны Москвы.

"Мы знаем, что Россия пытается нам угрожать, и этот указ может быть частью плана по запугиванию. Но мы не позволим России влиять на нашу внутреннюю или внешнюю политику из-за таких угроз", — добавила Майя Санду.

Она также подчеркнула, что Кремль не ценит человеческую жизнь и уже неоднократно пытался привлекать граждан других стран к войне против Украины. Впрочем, по ее словам, сами жители Приднестровья не хотят участвовать в боевых действиях.

