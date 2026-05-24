Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине усиливают защиту границы возле Приднестровья

На Одесчине усиливают защиту границы возле Приднестровья

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 11:26
На Одесчине усиливают защиту границы возле Приднестровья
Пограничники на границе с ПМР. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Украина продолжает укреплять приднестровский участок границы в Одесской области. Пограничники наращивают фортификации, системы наблюдения и многоуровневую систему защиты на фоне постоянных рисков провокаций со стороны РФ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Кордон України з боку ПМР
Пограничники осматривают местность. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Украина строит фортификации на границе

По их информации, исполняющий обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины Валерий Вавринюк совершил рабочую поездку в подразделения Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов.

Основной акцент во время поездки сделали именно на инженерном обустройстве границы. Речь идет о развитии систем наблюдения, наращивании фортификационных сооружений и совершенствовании эшелонированной системы охраны границы на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.

На Одещині посилюють захист кордону біля Придністров’я
Пограничники общаются. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Угроза со стороны ПМР

Фактически Украина продолжает укреплять южное направление на фоне постоянных предупреждений о возможных провокациях и попытках дестабилизации ситуации вблизи Одесской области. Во время пребывания в подразделениях Валерий Вавринюк также пообщался с пограничниками и вручил военнослужащим награды и знаки отличия.

Читайте также:

"Сегодня пограничники — это не только охранники государственных границ, но и воины, которые вместе с Силами обороны Украины выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Спасибо каждому военнослужащему за мужество, профессионализм, стойкость и верность Присяге", — отметил Валерий Вавринюк.

В ГПСУ отметили, что система охраны украинско-молдавской границы в пределах приднестровского сегмента находится под особым вниманием.

Захист кордону біля Придністров’я
Совещание с пограничниками. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Прикордонники на Одещині
Награждение пограничников. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Защита Украины со стороны Приднестровья

Ранее Новини.LIVE писали, что на юге Украины фиксируют признаки потенциальной угрозы. Речь идет, в частности, о наступлении РФ с территории Приднестровья. В то же время ситуация остается под контролем украинских сил.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина продолжает укреплять границу с непризнанным Приднестровьем. На юго-западном направлении обустраивают инженерные заграждения, строят рокадные дороги и усиливают оборонительные рубежи. Украинские военные готовятся к различным сценариям развития событий и наращивают систему быстрого реагирования.

пограничники Приднестровье Новости Одессы наступление
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации