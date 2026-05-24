На Одесчине усиливают защиту границы возле Приднестровья

Украина продолжает укреплять приднестровский участок границы в Одесской области. Пограничники наращивают фортификации, системы наблюдения и многоуровневую систему защиты на фоне постоянных рисков провокаций со стороны РФ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Украина строит фортификации на границе

По их информации, исполняющий обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины Валерий Вавринюк совершил рабочую поездку в подразделения Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов.

Основной акцент во время поездки сделали именно на инженерном обустройстве границы. Речь идет о развитии систем наблюдения, наращивании фортификационных сооружений и совершенствовании эшелонированной системы охраны границы на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.

Угроза со стороны ПМР

Фактически Украина продолжает укреплять южное направление на фоне постоянных предупреждений о возможных провокациях и попытках дестабилизации ситуации вблизи Одесской области. Во время пребывания в подразделениях Валерий Вавринюк также пообщался с пограничниками и вручил военнослужащим награды и знаки отличия.

"Сегодня пограничники — это не только охранники государственных границ, но и воины, которые вместе с Силами обороны Украины выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Спасибо каждому военнослужащему за мужество, профессионализм, стойкость и верность Присяге", — отметил Валерий Вавринюк.

В ГПСУ отметили, что система охраны украинско-молдавской границы в пределах приднестровского сегмента находится под особым вниманием.

Защита Украины со стороны Приднестровья

Ранее Новини.LIVE писали, что на юге Украины фиксируют признаки потенциальной угрозы. Речь идет, в частности, о наступлении РФ с территории Приднестровья. В то же время ситуация остается под контролем украинских сил.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина продолжает укреплять границу с непризнанным Приднестровьем. На юго-западном направлении обустраивают инженерные заграждения, строят рокадные дороги и усиливают оборонительные рубежи. Украинские военные готовятся к различным сценариям развития событий и наращивают систему быстрого реагирования.