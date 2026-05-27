Безпека Одещини: у регіоні розширюють мережу захисту

"Зуби дракона" на Одещині. Фото: ОК "Захід"

Південь України щодня посилює свій захист від можливих атак російських окупантів. Військові разом із цивільними фахівцями зводять нові оборонні споруди в Одеській області. Цей процес є плановим та комплексним, адже регіон захищають одразу з кількох стратегічних напрямків. Наразі ситуація перебуває під повним контролем армії, яка прораховує всі ризики.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Повсякденна робота

Будівництво захисних споруд в Одеському регіоні не припиняється ні на мить. Військові інженери та цивільні будівельники працюють узгоджено за чітко визначеним графіком. Сили територіальної оборони вже неодноразово звітували про успішне зведення нових об'єктів.

"Власне, я не хотів би, щоб ми видавали це як новину, тому що це цілеспрямована повсякденна робота", — пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він також додав, що процес повністю контролюють армійці, але до фізичних робіт активно залучають і цивільних громадян. Усі дії відбуваються за чітким, багатоешелонним планом, щоб максимально убезпечити область від будь-яких несподіванок.

Читайте також:

Спроможності ворога

Оборону Одеської області розбудовують максимально комплексно, враховуючи всі можливі напрямки ударів. Наразі захист зміцнюють не лише на суходолі, а й з боку Чорного моря та у повітряному просторі. Ретельна підготовка українських сил повністю руйнує агресивні плани російських окупаційних військ.

"Російська Федерація очевидно не спроможна проводити, зокрема, великі десантні операції. Тому що немає ні морської компоненти сьогодні, ні повітряної", — розповів Сергій Братчук.

Речник підкреслив, що точні деталі створення кругової системи безпеки Одеси та області залишаються в суворій таємниці. Проте комплекс уже вжитих заходів дозволяє впевнено дивитися у завтрашній день.

Надійний щит

Навколо Одеси вже завершують будівництво багатокілометрової системи надійних укріплень. На різних ділянках оборони будівельники облаштовують глибокі протитанкові рови, міцні бліндажі, а також встановлюють колючий дріт і бетонні "зуби дракона". Військові наголошують, що такі заходи повністю позбавляють ворога шансів на прорив чи висадку. Наявність потужних фортифікацій надійно захищає регіон і суттєво знижує ризик будь-кого нового наступу на південні області України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує укріплювати придністровську ділянку кордону в Одеській області. Прикордонники нарощують фортифікації, системи спостереження та багаторівневу систему захисту на тлі постійних ризиків провокацій з боку РФ.

Також Новини.LIVE писали, що на півдні України фіксують ознаки потенційної загрози. Йдеться, зокрема, про наступ РФ з території Придністров’я. Водночас ситуація залишається під контролем українських сил. Оборона посилюється, а ризик провокацій враховують.