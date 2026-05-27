Безопасность Одесчины: в регионе расширяют сеть защиты
Юг Украины ежедневно усиливает свою защиту от возможных атак российских оккупантов. Военные вместе с гражданскими специалистами возводят новые оборонительные сооружения в Одесской области. Этот процесс является плановым и комплексным, ведь регион защищают сразу с нескольких стратегических направлений. Сейчас ситуация находится под полным контролем армии, которая просчитывает все риски.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.
Повседневная работа
Строительство защитных сооружений в Одесском регионе не прекращается ни на минуту. Военные инженеры и гражданские строители работают согласованно по четко определенному графику. Силы территориальной обороны уже неоднократно отчитывались об успешном возведении новых объектов.
"Собственно, я не хотел бы, чтобы мы выдавали это как новость, потому что это целенаправленная повседневная работа", — пояснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Он также добавил, что процесс полностью контролируют армейцы, но к физическим работам активно привлекают и гражданских лиц. Все действия происходят по четкому, многоэшелонному плану, чтобы максимально обезопасить область от любых неожиданностей.
Возможности врага
Оборону Одесской области развивают максимально комплексно, учитывая все возможные направления ударов. Сейчас защиту укрепляют не только на суше, но и со стороны Черного моря и в воздушном пространстве. Тщательная подготовка украинских сил полностью разрушает агрессивные планы российских оккупационных войск.
"Российская Федерация очевидно не способна проводить, в частности, крупные десантные операции. Потому что нет ни морской компоненты сегодня, ни воздушной", — рассказал Сергей Братчук.
Спикер подчеркнул, что точные детали создания круговой системы безопасности Одессы и области остаются в строгой тайне. Однако комплекс уже принятых мер позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.
Надежный щит
Вокруг Одессы уже завершают строительство многокилометровой системы надежных укреплений. На разных участках обороны строители обустраивают глубокие противотанковые рвы, крепкие блиндажи, а также устанавливают колючую проволоку и бетонные "зубы дракона". Военные отмечают, что такие меры полностью лишают врага шансов на прорыв или высадку. Наличие мощных фортификаций надежно защищает регион и существенно снижает риск любого нового наступления на южные области Украины.
Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает укреплять приднестровский участок границы в Одесской области. Пограничники наращивают фортификации, системы наблюдения и многоуровневую систему защиты на фоне постоянных рисков провокаций со стороны РФ.
Также Новини.LIVE писали, что на юге Украины фиксируют признаки потенциальной угрозы. Речь идет, в частности, о наступлении РФ с территории Приднестровья. В то же время ситуация остается под контролем украинских сил. Оборона усиливается, а риск провокаций учитывают.