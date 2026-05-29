Кругова оборона Одеси: ймовірність висадки десанту сьогодні

Тетраподи на пляжі Одещини. Фото ілюстративне: Суспільне Одеса

В Одесі продовжують укріплювати оборонні рубежі через постійну загрозу з боку Росії. Навколо міста зводять фортифікації, облаштовують бліндажі, встановлюють "зуби дракона" та інші захисні споруди. Наразі ризик морського десанту мінімальний, однак Україна все одно готується до будь-яких дій ворога.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Оборона Одеси

Навколо Одеси завершують масштабне укріплення оборонних рубежів. У регіоні будують бліндажі, встановлюють протитанкові конструкції та додаткові захисні лінії. Головна мета — унеможливити висадку десанту та зменшити ризики для міста у разі нових атак з боку Росії. У ВМС пояснюють, що зараз ситуація на морі повністю відрізняється від початку повномасштабної війни. Російський флот зазнав значних втрат, а українські сили контролюють ситуацію в акваторії. Крім того, десантна операція потребувала б масштабної підготовки та великого угруповання військ, яке неможливо приховати.

"Стосовно морського компоненту, то наразі ризики відсутні. Звісно, у росіян залишаються плани, їхні доктрини, ідеї дійти до Придністров’я. Але зараз провести подібну операцію неможливо з кількох причин. У першу чергу — неможливість вийти в море. Ми дуже чекаємо цих кораблів. Дуже хочеться подивитися на них в приціл в останній раз", — заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що частина російських десантних кораблів пошкоджена або знищена, а будь-які ознаки підготовки великої операції Україна помітить заздалегідь.

Читайте також:

Ракети "Нептун"

Дмитро Плетенчук окремо прокоментував використання протикорабельних ракет для ударів по наземних цілях. За його словами, ще на початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що Росія використовує комплекси С-300 не за прямим призначенням, а для обстрілів міст. Речник ВМС пояснив, що деякі ракети можуть адаптувати під інші завдання, однак це не завжди дає точний результат. Він навів приклад українського "Нептуна", який має різні модифікації, а також російських ракет, які спочатку створювалися для ураження кораблів.

"Нептун має кілька модифікацій. Наприклад, російські "Калібри" теж мають різні модифікації під різні задачі. Щодо комплексів "Бал" і "Бастіон", то коли прилітав "Онікс" або щось подібне, можна було помітити, що його ДНК залишається протикорабельним. Коли ракета бачить великі металеві конструкції, вона може сприймати їх як ціль", — пояснив Плетенчук.

За його словами, саме тому подібні ракети часто влучають у цивільні об’єкти та житлові райони.

Ракетний терор

У ВМС наголошують, що використання Росією протикорабельних ракет по містах залишається великою небезпекою для мирних жителів. Через специфіку наведення такі ракети можуть змінювати траєкторію та втрачати точність. Плетенчук пригадав масовані удари по Миколаєву, коли за добу по місту випускали десятки ракет С-300. За його словами, російські війська фактично перетворили ці удари на хаотичний терор цивільного населення.

"Ми їх називаємо ракетами класу "земля-місто". Це все, що треба про них знати", — сказав речник ВМС.

Він додав, що такі атаки не мають нічого спільного з високоточною зброєю та створюють постійну небезпеку для звичайних людей.

Мінна небезпека

Напередодні літнього сезону в Одесі окрему увагу приділяють безпеці пляжів та узбережжя. Після штормів море досі виносить вибухонебезпечні предмети, серед яких трапляються навіть боєприпаси часів Другої світової війни. Плетенчук пояснюює, що найбільшу небезпеку становлять міни, які можуть дрейфувати у воді. У такому випадку ризик для людей значно вищий, особливо під час купання.

"Буквально на тому тижні ми знаходили кілька одиниць з Другої світової війни. Іноді це півдесятка одразу. Після штормів небезпека залишається незмінною. Коли міну викидає на узбережжя — вона просто небезпечна. А коли вона дрейфує, і людина перебуває у воді — це ще гірше", — розповів Дмитро Плетенчук.

У ВМС закликали одеситів та туристів не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про них рятувальників.

Пляжний сезон

Речник ВМС запевнив, що безпекова ситуація в Одесі залишається контрольованою, попри постійні російські атаки. Водночас відповідні служби продовжують перевіряти узбережжя та працювати над розмінуванням акваторії. За словами Плетенчука, у роботі беруть участь ДСНС, комунальні служби та військові сапери. Частину небезпечних об’єктів доводиться знешкоджувати просто на місці через високий ризик вибуху.

"Наше завдання — розмінувати море, вхідні канали, і в разі необхідності приїхати та знешкодити міну на узбережжі. Але в половині випадків ми навіть не встигаємо доїхати. Тому якщо бачите підозрілий предмет — треба одразу відходити щонайменше на кілометр", — наголосив речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, захист півдня України виходить на новий рівень ефективності завдяки комбінації сучасних технологій та досвіду бійців. Наразі оборонці збивають до 80% ворожих безпілотників, але це лише частина великої стратегії. Військові готують для окупантів сюрпризи, які зроблять спробу заходу в місто неможливою.

Також Новини.LIVE писали, що Україна продовжує укріплювати придністровську ділянку кордону в Одеській області. Прикордонники нарощують фортифікації, системи спостереження та багаторівневу систему захисту на тлі постійних ризиків провокацій з боку РФ.