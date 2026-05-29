Круговая оборона Одессы: вероятность высадки десанта сегодня

Тетраподы на пляже Одесской области. Фото иллюстративное: Суспільне Одеса

В Одессе продолжают укреплять оборонительные рубежи из-за постоянной угрозы со стороны России. Вокруг города возводят фортификации, обустраивают блиндажи, устанавливают "зубы дракона" и другие защитные сооружения. Сейчас риск морского десанта минимален, однако Украина все равно готовится к любым действиям врага.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Оборона Одессы

Вокруг Одессы завершают масштабное укрепление оборонительных рубежей. В регионе строят блиндажи, устанавливают противотанковые конструкции и дополнительные защитные линии. Главная цель — исключить высадку десанта и уменьшить риски для города в случае новых атак со стороны России. В ВМС объясняют, что сейчас ситуация на море полностью отличается от начала полномасштабной войны. Российский флот понес значительные потери, а украинские силы контролируют ситуацию в акватории. Кроме того, десантная операция потребовала бы масштабной подготовки и большой группировки войск, которую невозможно скрыть.

"Относительно морского компонента, то сейчас риски отсутствуют. Конечно, у россиян остаются планы, их доктрины, идеи дойти до Приднестровья. Но сейчас провести подобную операцию невозможно по нескольким причинам. В первую очередь — невозможность выйти в море. Мы очень ждем этих кораблей. Очень хочется посмотреть на них в прицел в последний раз", — заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он также добавил, что часть российских десантных кораблей повреждена или уничтожена, а любые признаки подготовки крупной операции Украина заметит заранее.

Ракеты "Нептун"

Дмитрий Плетенчук отдельно прокомментировал использование противокорабельных ракет для ударов по наземным целям. По его словам, еще в начале полномасштабной войны стало понятно, что Россия использует комплексы С-300 не по прямому назначению, а для обстрелов городов. Представитель ВМС пояснил, что некоторые ракеты могут адаптировать под другие задачи, однако это не всегда дает точный результат. Он привел пример украинского "Нептуна", который имеет различные модификации, а также российских ракет, которые изначально создавались для поражения кораблей.

"Нептун имеет несколько модификаций. Например, российские "Калибры" тоже имеют разные модификации под разные задачи. Что касается комплексов "Бал" и "Бастион", то когда прилетал "Оникс" или что-то подобное, можно было заметить, что его ДНК остается противокорабельным. Когда ракета видит большие металлические конструкции, она может воспринимать их как цель", — пояснил Плетенчук.

По его словам, именно поэтому подобные ракеты часто попадают в гражданские объекты и жилые районы.

Ракетный террор

В ВМС отмечают, что использование Россией противокорабельных ракет по городам остается большой опасностью для мирных жителей. Из-за специфики наведения такие ракеты могут менять траекторию и терять точность. Плетенчук вспомнил массированные удары по Николаеву, когда за сутки по городу выпускали десятки ракет С-300. По его словам, российские войска фактически превратили эти удары в хаотичный террор гражданского населения.

"Мы их называем ракетами класса "земля-город". Это все, что надо о них знать", — сказал представитель ВМС.

Он добавил, что такие атаки не имеют ничего общего с высокоточным оружием и создают постоянную опасность для обычных людей.

Минная опасность

Накануне летнего сезона в Одессе особое внимание уделяют безопасности пляжей и побережья. После штормов море до сих пор выносит взрывоопасные предметы, среди которых встречаются даже боеприпасы времен Второй мировой войны. Плетенчук объясняет, что наибольшую опасность представляют мины, которые могут дрейфовать в воде. В таком случае риск для людей значительно выше, особенно во время купания.

"Буквально на той неделе мы находили несколько единиц со Второй мировой войны. Иногда это полдесятка сразу. После штормов опасность остается неизменной. Когда мину выбрасывает на побережье — она просто опасна. А когда она дрейфует, и человек находится в воде — это еще хуже", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

В ВМС призвали одесситов и туристов не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них спасателям.

Пляжный сезон

Представитель ВМС заверил, что ситуация с безопасностью в Одессе остается контролируемой, несмотря на постоянные российские атаки. В то же время соответствующие службы продолжают проверять побережье и работать над разминированием акватории. По словам Плетенчука, в работе принимают участие ГСЧС, коммунальные службы и военные саперы. Часть опасных объектов приходится обезвреживать прямо на месте из-за высокого риска взрыва.

"Наша задача — разминировать море, входные каналы, и в случае необходимости приехать и обезвредить мину на побережье. Но в половине случаев мы даже не успеваем доехать. Поэтому если видите подозрительный предмет — надо сразу отходить минимум на километр", — подчеркнул спикер ВМС.

