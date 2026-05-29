Безопасность Черного моря: Залужный назвал 7 главных этапов

Региональная безопасность в Черном море претерпевает глубокие изменения на фоне полномасштабной войны и трансформации мирового порядка. Усиливается конкуренция между глобальными и региональными игроками, что влияет на политические, экономические и военные процессы. Старая архитектура безопасности постепенно теряет эффективность и не отвечает новым угрозам. Отдельно возрастает роль технологий, которые меняют характер современных боевых действий на море и в воздухе.

Об этом передают заявил посол в Великобритании, экс-глава Валерий Залужный во время Black Sea Security Forum, передают журналисты Новини.LIVE, которые находятся на месте события.

Новая реальность

Война России против Украины уже изменила не только Европу, но и весь мировой порядок. Старые механизмы безопасности больше не работают, а международные структуры не смогли предотвратить большую войну в центре Европы. Завершение войны должно сопровождаться созданием новой системы безопасности. Особое внимание нужно уделить Азово-Черноморскому региону, где интересы многих государств постоянно пересекаются.

"Старые системы окончательно потеряли свою способность как предотвращать, так и защищать. Именно окончание войны и параллельное переформатирование глобальной и региональной безопасности является шансом на избежание нового крупного конфликта", — заявил Залужный.

Ошибки НАТО

Экс-глава подчеркнул, что НАТО до сих пор не имеет четкой стратегии в отношении Черного моря. По его мнению, Альянс годами воспринимал регион как зону влияния России, что позволило Кремлю усилить военное присутствие и создать угрозу для Южного фланга Европы. Залужный напомнил, что Россия использовала Черное море как основу для операций в Сирии и Средиземноморье. Он также предупредил, что любое ослабление внимания Запада позволит Москве быстро восстановить свои силы.

"Продолжая исторически относиться к Черному морю как к внутреннему озеру России, НАТО фактически давало возможность России расширять свои боевые возможности. Россия обязательно воспользуется любой паузой для возобновления экспансии", — сказал он.

Роль Турции

Именно закрытие проливов Босфор и Дарданеллы не позволило России перебросить дополнительные корабли в Черное море после начала полномасштабной войны. В то же время дипломат предупредил о рисках после возможного прекращения боевых действий. По словам Залужного, Кремль может потребовать от Анкары снова открыть проливы для российского флота.

"Повторное открытие проливов для российских военных кораблей станет одним из самых опасных вызовов. Это позволит России быстро восстановить контроль над торговыми потоками и вернуть военное присутствие в Черном море", — подчеркнул Залужный.

Китайское влияние

Во время выступления Залужный также обратил внимание на рост влияния Китая в Черноморском регионе. По его словам, Пекин постепенно усиливает экономическое присутствие, а государства региона заинтересованы в китайских инвестициях. В то же время он предупредил, что такое сотрудничество может изменить баланс сил и ослабить позиции западных союзников. Отдельно дипломат напомнил о поддержке России со стороны Китая в условиях санкций.

"Именно благодаря Китаю Россия все еще имеет возможность поддерживать собственную экономику и продолжать войну. Сначала это выглядит как экономическое сотрудничество, но впоследствии может привести к потере критической инфраструктуры и союзников", — заявил он.

Дроны меняют войну

Последним пунктом победы над РФ Залужный назвал технологическую революцию в войне. По его словам, Украина уже доказала эффективность морских и воздушных дронов, которые способны истощать дорогие системы ПВО и флот противника. Он отметил, что дешевые беспилотники меняют правила морской войны и делают даже большие корабли уязвимыми. По его мнению, именно Украина сегодня формирует новые подходы к современным боевым действиям.

"Стоимость морского дрона в сотни раз меньше ракеты-перехватчика и в тысячи раз меньше стоимости пораженного судна. Украина продемонстрировала, как технологии могут изменить фундаментальные основы войны на море", — подытожил Залужный.

