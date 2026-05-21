Удар РФ по китайському судну у Чорному морі: відомі подробиці

Пошкоджене китайське судно у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Російські окупанти 18 травня атакували торговельне судно у Чорному морі, яке належить китайській компанії. Корабель перебував у територіальних водах України та виконував цивільний рейс через морський коридор. Цей удар не був випадковим, вважають військові.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Удар РФ по китайському судну

За словами Дмитра Плетенчука, судно ходило під прапором Маршаллових Островів, однак належить китайській компанії, а весь екіпаж складався з громадян Китаю. Речник впевнений, що атака не виглядає випадковою, адже інформація про цивільні судна у Чорному морі є відкритою.

"При виборі цілей можна подивитися у відкритих джерелах, яке це судно, що воно перевозить і хто його власник. Ці атаки не є випадковими, тому що це був прицільний удар у надбудову корабля", — сказав Плетенчук.

Він також назвав символічним те, що атака сталася напередодні майбутніх контактів між Москвою та Пекіном. За словами речника ВМС ЗСУ, Росія прекрасно знає, наскільки Китай залежить від роботи українського морського коридору та експорту через Чорне море.

"Співпадіння перед поїздкою російського диктатора до Китаю виглядає дуже дивним. Якщо чесно, у цій ситуації Путін виглядає як дика собака, яка вкусила власного хазяїна", — додав Дмитро Плетенчук.

Китай користується морським коридором

Китай зараз залишається одним із головних користувачів українського морського коридору. Саме через порти Великої Одеси до КНР транспортується значна частина українських товарів та сировини. Дмитро Плетенчук додає, що ця атака вкотре демонструє небезпеку, яку Росія створює для міжнародного цивільного судноплавства у Чорному морі.

"Якщо це відбулося випадково, то це може свідчити лише про рівень росіян і про те, як вони планують свої операції. Але певна цинічність у цій історії є однозначно", — сказав військовий.

Ракетна загроза з боку Чорного моря

Водночас Дмитро Плетенчук зазначає, що ракетна небезпека для Одещини залишається актуальною. За його словами, російські носії ракет продовжують перебувати у бойовій готовності та становлять серйозну загрозу для півдня України.

"Загрозу ми вважаємо такою, що дійсно є. Поки що щодо підготовки або активного застосування змін немає, але сама небезпека залишається", — додав він.

Атака на судна 18 травня: що відомо

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі 18 травня російські окупанти дронами атакували одразу три цивільні судна. Кораблі прямували Українським морським коридором до портів Великої Одеси. За даними АМПУ, під удар потрапили судна під прапорами Гвінеї-Бісау, Панами та Маршаллових Островів. Після влучань на всіх суховантажах виникли пожежі, однак екіпажі змогли самостійно їх загасити. Попередньо постраждалих немає. Судна продовжили рух до портів призначення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ту ніч росіяни атакували й саму Одесу. У Київському та Приморському районах пошкоджені житлові будинки, ліцей та дитячий садок. Одесит, чиє житло було зруйновано, розповів, що під час удару був на роботі. Про те, що сталося з його квартирою, дізнався від сусіда телефоном. Він каже, що від квартири нічого не залишилося.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися і з батьком власниці квартири, яка зазнала пошкоджень унаслідок атаки РФ 18 травня. За словами Віталія Никифорова, вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та внутрішні конструкції квартири. А після того, як рятувальники загасили пожежу, житло повністю затопило водою.